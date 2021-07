El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sigue en la estrategia de minimizar la gravedad de la variante india. El último episodio de esta ocultación de la realidad afecta directamente al reconocimiento del riesgo de contagio entre las personas vacunadas con una única dosis.

El Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC, en sus siglas en inglés), la autoridad de la UE en la lucha contra el Covid, ha elaborado y publicado un cuadro en el que resume el riesgo de contagio con variante india, también llamada variante delta, en las personas con vacunación parcial.

La Unión Europea no ha dejado de insistir en la gravedad de la variante india del Covid. Mientras, Pedro Sánchez no ha cejado en su empeño de minimizar su impacto en España. El ECDC ha advertido en un informe del pasado 23 de junio que la gravedad de esa variante -conocida técnicamente como delta- es de «riesgo alto» en las personas no vacunadas o en las parcialmente vacunadas.

El documento de la oficina de la UE explica que “la evidencia confirma cada vez más la mayor transmisibilidad, mayor riesgo de hospitalización / mayor gravedad y menor efectividad de la vacuna para la enfermedad sintomática después de la vacunación parcial”.

Por ello, el ECDC exige “la aplicación continuada de las medidas [requeridas ya de forma reiterada] y una mayor implementación acelerada de la vacunación y administración de la segunda dosis de vacuna a personas con riesgo de Covid-19 grave”. Porque, en caso contrario, no es descartable el “aumento de infecciones, hospitalizaciones y muertes”.

El informe de la UE complementa todo ello con un cuadro donde destaca que el riesgo en vacunación parcial o no vacunados ni con una dosis es “muy alto” para la población vulnerable, pero también entre “alto y muy alto” para la “población general”.

Frente a ello, los informes del Ministerio de Sanidad del Gobierno de España devalúan el impacto y únicamente señalan que existe una “leve disminución de la efectividad vacunal (más marcada con vacunación incompleta)”. Sin mencionar el riesgo “alto y muy alto” que denuncia el organismo de la UE.

Para colmo, y como ya ha publicado OKDIARIO, el 31 de mayo la OMS calificaba a la variante india como cepa preocupante (VOC) por su elevada gravedad. España ha tardado 35 días en admitir esa gravedad de la variante india: durante todo ese tiempo se ha negado a elevar la calificación que define la peligrosidad de esta mutación del coronavirus y la ha mantenido en la categoría inferior (VOI).

Un total de 35 días en los que los sistemas de control, como consecuencia de ello, se han relajado y, por lo tanto, un periodo en el que la variante ha podido moverse y contagiar de una forma más libre que si se hubiesen adoptado los criterios de la OMS desde el primer momento. El principal control relajado por culpa de la falta de cautela del Gobierno de Pedro Sánchez ha sido el del criterio de cuarentena aplicado a los contactos estrechos de los contagiados: no se ha exigido esa cuarentena durante esos 35 días a los vacunados, cuando la vacuna reduce el impacto de la enfermedad pero no anula la posibilidad de ser portador del virus y de contagiar.

Y es que el empeño de Pedro Sánchez en vender su “España de las sonrisas” y en anunciar la relajación de los controles del COVID ha vuelto a tener consecuencias. Durante 35 días claves, los datos oficiales del Ministerio de Sanidad no han querido reconocer el avance de la variante india que sí han mostrado los laboratorios de secuenciación del virus en sus web científicas. Y fruto de esa negación de la realidad, esta variante no ha sido calificada hasta este pasado lunes 5 de julio como una cepa VOC, las preocupantes.

La OMS, por el contrario, calificó de inmediato a la variante india como VOC, precisamente para elevar las recomendaciones de control.