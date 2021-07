Los laboratorios comunican en sus webs científicas un preocupante avance de la variante india en España hasta suponer un 28% del total de contagios por coronavirus. Pero los informes de Sanidad de Pedro Sánchez admiten sólo un 10,8%. Y todo ello, mientras la UE no deja de alertar de la peligrosidad de esta variante, conocida técnicamente como Delta. Y mientras los organismos comunitarios no cesan en sus alertas y exigencias de precaución de lo que ya se denomina como quinta ola del Covid.

Es el relato literal de una nueva negación de la realidad por parte del Gobierno de España. Los informes del Ministerio de Sanidad siguen supuestamente el avance de las cepas más peligrosas de la enfermedad, pero lo hacen a su manera: rebajando hasta dejar en casi un tercio la magnitud real de la penetración de la variante que más preocupa en estos momentos a los científicos internacionales.

Los laboratorios de secuenciación de las distintas variantes del virus remiten observador GISAID sus conclusiones. Allí los datos se actualizan de forma diaria. Estos datos muestran que el avance de la variante india en España es preocupante: esta cepa es ya la protagonista del 28,3% de los nuevos contagios de Covid.

¿Y qué dicen los datos oficiales de los informes del Ministerio de Sanidad en España? Pues que ese avance se limita a un 10,8% del total de los nuevos contagios.

Lo más injustificable es que los datos del Ministerio de Sanidad, en realidad, deberían ser los mismos que los de los laboratorios: el Gobierno bebe de los mismos laboratorios de secuenciación del virus que publican sus datos en la web GISAID.

Sanidad no publica los datos actualizados

La diferencia en el reconocimiento del avance de la variante delta del Covid no tiene explicación científica alguna. El propio protocolo de secuenciación del Ministerio de Sanidad recoge en su página 4 la explicación al mecanismo de publicidad de los datos de evolución de las distintas variantes del coronavirus: “El Centro Nacional de Microbiología será el responsable de la comunicación de los resultados de secuenciación a los organismos de vigilancia internacionales (OMS, ECDC). Los laboratorios que realicen secuenciación depositarán las secuencias de los virus en la base de datos internacional GISAID”.

Es decir, que Sanidad conoce los datos de los laboratorios encargados de investigar el avance de las cepas del virus. Es más, esos mismos datos son los que deben depositar en la base de datos GISAID. Ese mismo protocolo en su página 5 señala lo siguiente: “Cualquier laboratorio que realice la secuenciación tiene la obligación de enviar los resultados de este análisis a salud pública de la comunidad autónoma correspondiente, para garantizar la integración de la secuenciación con la información epidemiológica”.

Es decir, que los datos de GISAID y de Sanidad no deberían diferenciarse. Pero lo cierto es que la estadística de GISAID para España no coincide ni por lo más remoto con los de las actualizaciones de variantes del Ministerio de Sanidad. Y casualmente, los de Sanidad favorecen claramente a las tesis políticas del Gobierno de Pedro Sánchez.

Lo cierto es que Pedro Sánchez se ha empeñado en defender que ya somos la España “de las sonrisas”. Que debemos empezar a quitarnos la mascarilla en exteriores porque, según su interpretación, por lo visto, hemos vuelto a derrotar al virus, como afirmó el año pasado por las mismas fechas.

La UE, mientras tanto, no ha dejado de insistir en la gravedad de la variante india (delta) del Covid. Mientras Pedro Sánchez devalúa su impacto en España, la oficina europea de control del coronavirus (ECDC) ha advertido en un informe del pasado 23 de junio que la gravedad de esa variante -conocida técnicamente como Delta- es de «riesgo alto» en las personas no vacunadas o en las parcialmente vacunadas. España tiene en estos momentos un total de 18,4 millones de personas con pauta completa, lo que quiere decir que el 38,9% de la población está protegido de una forma eficaz frente a esta variante. El resto, un 61,1%, no.

Lo cierto es que el ritmo de escalada de la presencia de la variante india en España empieza a ser un problema: crece a ritmos superiores el punto porcentual por día.