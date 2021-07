La UE no ha dejado de insistir en la gravedad de la variante india (delta) del Covid. Mientras Pedro Sánchez devalúa su impacto en España, la oficina europea de control del coronavirus (ECDC) ha advertido en un informe del pasado 23 de junio que la gravedad de esa variante -conocida técnicamente como Delta- es de «riesgo alto» en las personas no vacunadas o en las parcialmente vacunadas. España tiene en estos momentos un total de 18,4 millones de personas con pauta completa, lo que quiere decir que el 38,9% de la población está protegido de una forma eficaz frente a esta variante. El resto, un 61,1%, no.

El informe del ECDC señala que “existe una probabilidad moderada de infección para individuos completamente vacunados en la población vulnerable, mientras que se considera bajo en la población general”. El estudio continúa y señala que “esta diferencia tiene en cuenta que una gran parte del total de la subpoblación vacunada en la población vulnerable es mayor y se supone que en este grupo la eficacia de la vacuna se reduce en comparación con la población general”.

«Mayor riesgo de hospitalización»

El documento de la oficina de la UE explica que “la evidencia confirma cada vez más la mayor transmisibilidad, mayor riesgo de hospitalización / mayor gravedad y menor efectividad de la vacuna para la enfermedad sintomática después de la vacunación parcial”.

De hecho, “la evaluación del riesgo de infección por la variante delta en la UE ha aumentado”. El estudio señala que “desde la evaluación de riesgos más reciente del ECDC, publicada el 10 de junio y dado el predominio futuro esperado de la variante delta, el riesgo ha aumentado para los países en todos las situaciones epidemiológicas”.

Por ello, la ECDC exige “la aplicación continuada de las medidas [requeridas ya de forma reiterada] y una mayor implementación acelerada de la vacunación y administración de la segunda dosis de vacuna a personas con riesgo de COVID-19 grave”. Porque, en caso contrario, no es descartable el “aumento de infecciones, hospitalizaciones y muertes”.

El informe de la UE complementa todo ello con un cuadro donde destaca que el riesgo en vacunación parcial o no vacunados ni con una dosis es “muy alto” para la población vulnerable, pero también entre “alto y muy alto” para la “población general”.

Un 60% de su población sin pauta completa

España mantiene en estos momentos a más de un 60% de su población sin la pauta completa de vacunación. Según los datos oficiales, el 38,9% de la población está protegido de una forma eficaz frente a esta variante. El resto no. Y eso supone que un 61,1% está fuera de la protección buscada. Lo cierto es que el ritmo de escalada de la presencia de la variante india en España empieza a ser un problema: crece a ritmos superiores el punto porcentual por día.

El dato ofrecido por los laboratorios este pasado jueves a través de la base de datos internacional GISAID muestra que ya, un 24,8% de todos los casos de coronavirus en España corresponden a la variante india. Mientras, los estudios del Ministerio de Sanidad reconocen tan sólo un 2,7%. Lo más llamativo es que la fuente del Gobierno de Pedro Sánchez, en teoría, son los mismos laboratorios de secuenciación del virus que publican sus datos en GISAID.

Gravedad del avance

No sólo los laboratorios advierten de la gravedad del avance de la variante india del Covid-19. La propia agencia de control del coronavirus de la UE acaba de publicar en uno de sus últimos informes el aviso de que la variante india llegará a suponer el 90% de los casos de contagio antes de acabar agosto. “La probabilidad de que el SARS-CoV-2 delta VOC se convierta rápidamente en dominante en la UE se considera muy alta”, señala el informe Implications for the EU/EEA on the spread of the SARS-CoV-2 Delta (B.1.617.2) variant of concern de la agencia de la UE encargada del control del Covid (ECDC).

Y es que el estudio añade que su penetración llegará a convertir a esta cepa en la responsable del “70% de las nuevas infecciones por SARS-CoV-2 a principios de agosto”. Toda una alerta que, sin embargo, no ha llevado al Gobierno de Pedro Sánchez a tomarse en serio, una vez más, la gravedad de la variante. En España, Sánchez prefiere decir adiós a las mascarillas y dar paso a la «España de las sonrisas».