Sánchez mete en el Senado al sociólogo de cabecera del PSC que ve «posible» el referéndum

Gabriel Colomé, sociólogo de cabecera del PSOE en Cataluña, prometió el pasado jueves su cargo como senador. Profesor de Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Barcelona y ​​director del Centro de Estudios de Opinión de la Generalitat -el conocido como CIS catalán-, entre los años 2005 y 2011-, Colomé ha estado ligado al socialismo catalán como experto demoscópico, analizando la realidad sociológica de Cataluña. Ahora, logra un escaño en el Senado, en pleno proceso de negociación de Sánchez con Junts y ERC para atar su investidura. En más de una ocasión, el experto ha manifestado su confianza en que habrá un referéndum pactado con Cataluña.

En una entrevista publicada en julio de 2021, revelaba así los planes: «El referéndum seguramente será posible cuando Pedro Sánchez revalide la mayoría. Antes no pasará. No es posible. No es necesario provocar al electorado antes de las elecciones generales con este tema. Primero la pandemia y la economía, después la solución catalana».

Ahora, Sánchez negocia con el independentismo sus exigencias de cara a la investidura. La primera ya ha sido comprometida. Una ley de amnistía que, según los cálculos del separatismo, podría beneficiar a 4.000 «represaliados» por las distintas causas relacionadas con el referéndum ilegal del 1 de octubre. La segunda condición es, precisamente, la celebración de un referéndum. En la mencionada entrevista, en Catalunya Plural, Colomé no dudaba de que, si Sánchez revalidaba su mandato, los catalanes terminarían votando un acuerdo para Cataluña sobre un mayor autogobierno o la recuperación del Estatut.

«Miremos al futuro. ¿Qué dice nuestro informe? Que un 45,2% querría que el proceso terminara con un acuerdo con España para dotar a Catalunya de más autogobierno y que un 42,2% cree que acabará así mientras que sólo un 9,1% cree que se conseguirá la independencia. El clima ya lo tienes. Ahora lo que hay que hacer es que este clima se convierta en opinión pública. Sabes que el 9,1% dirá que no pero tú tienes que gobernar para el resto. ¿Queremos votar? Pues votemos. ¿Sobre qué? Ampliar el autogobierno como pregunta o vamos directamente a revotar el Estatuto de 2006, con las mejoras que toquen para adaptarlo al 2021 o 2023». «Creo que votaremos. El mantra es que el 80% quiere votar», insistía

Su propuesta, en línea con la del PSC, es la solución federal:»Hace 20 años, cuando hablábamos de federalismo muchos se reían. Poco a poco se ha ido creando el clima, el ambiente de que el federalismo es una alternativa. Ahora somos el 25%. Hace falta mucha paciencia. Tenemos dos años, tal vez tres o cuatro. Depende de cómo se estructure la alternativa al referéndum de autodeterminación». «Aquella idea de que antes habrá la independencia que el federalismo va a ser que no. Los datos nos dicen que el futuro será federal», afirmaba el sociólogo.

El experto consideraba entonces que todo lo que está pasando en Cataluña es por falta de «cariño» del resto de España. «Lo que habíamos sido -Juegos Olímpicos, diseño, referencia…-, que España nos miraba con admiración, se rompe el 2010 [sentencia del Constitucional sobre el Estatut]. Necesitamos más cariño. Me gustó que Pedro Sánchez terminara su intervención en el Liceo diciendo Catalunya, catalanes, catalanas, os queremos».

Colomé avanzó además la división entre Junts y ERC, que se disputan ahora el liderazgo independentista de cara a las elecciones catalanas. «Los independentistas están entrando a la bronca entre ellos. La hegemonía del independentismo se jugará en las elecciones municipales de 2023. Se están posicionando. Tienen que ganar en el territorio. Tendrán que hacer una política jesuítica donde ninguna palabra o concepto pueda ser interpretado de forma que pierdan una parte de su electorado».