Pedro Sánchez asegura que la economía se recupera con fuerza y vigor. Que todo marcha de maravilla. Pero el PSOE acaba de registrar el 2 de febrero un texto en el Congreso para pedir a los españoles que vuelvan a la economía de la “reparación y reutilización” de las cosas. Todo un recuerdo de la economía de posguerra y de los momentos de vacas flacas.

Los zapatos, al zapatero. Los móviles, con cinta aislante. Las teles, usadas hasta que literalmente ni se enciendan. Y los coches, con cinta americana. Esa parece ser la nueva cultura que quiere implantar el PSOE. Todo un alarde de progreso.

El PSOE acaba de registrar en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley para pedir a los españoles que no consuman tanto y “reparen” y “reutilicen” las cosas. Economía de cinturón apretado. El texto es la Proposición No de Ley de Consumo Responsable y Sostenible. Ha sido registrada el pasado 2 de febrero. Y plantea una argumentación basada, básicamente, en lo contrario que hace una administración que no ha dejado ni un segundo de aumentar el gasto y la deuda pública.

Nueva agenda del consumidor

El texto afirma que “como se señala en la Nueva Agenda del Consumidor, existe un interés creciente entre los consumidores en contribuir personalmente a la consecución de la neutralidad climática, a la conservación de los recursos naturales y la biodiversidad y a la reducción de la contaminación del agua, el aire y el suelo”.

Es más, afirma que “una amplia mayoría [de los españoles] considera que no se está haciendo lo suficiente ni desde el sector de la industria, ni desde el ámbito gubernamental, ya sea este local, estatal o europeo, ni por los propios consumidores, para proteger el medio ambiente”.

Según el PSOE, esta actitud de una amplia mayoría de consumidores constituye un enorme capital que “se debe de aprovechar mediante la adopción de medidas que faculten, apoyen y permitan a cada consumidor, independientemente de su situación económica, desempeñar un papel activo en la transición ecológica sin imponer un estilo de vida

específico y sin ninguna discriminación social”.

Porque “empoderar a los consumidores y brindarles oportunidades de ahorro es una pieza clave del marco de la política de productos sostenibles”. Con esos argumentos, el PSOE reclama “establecer un nuevo derecho a la reparación». Y, por todo ello, quiere que se exija a su propio Gobierno “la adopción de medidas que faculten, apoyen y permitan a cada consumidor, independientemente de su situación económica, desempeñar un papel activo en la transición ecológica sin imponer un estilo de vida específico y sin ninguna discriminación social”.

Entre otras, la de “promover, a través de campañas de comunicación, en colaboración con el Consejo de Consumidores y Usuarios de España, la elección, por parte de los consumidores de productos y servicios menos contaminantes, la compra de productos duraderos y la cultura de la reparación, el reciclado y la reutilización”.

Todo un impulso economía de posguerra, a la cultura de la cinta aislante, la reaparición de zapatos o el uso indiscriminado de la cinta americana. El PSOE va a más y ahora reclama “impulsar, en el ámbito de la Unión Europea, un etiquetado obligatorio que informe a los consumidores, de manera comprensible, sobre la vida útil estimada y la reparabilidad de un producto”; “mejorar la información de los consumidores respecto a sus derechos en relación con la garantía legal de los productos”; y hacer frente a “la obsolescencia prematura de los productos de consumo”, valorando “la incorporación como prácticas comerciales desleales con los consumidores aquellas tendentes a reducir la vida útil de un producto para aumentar su tasa de sustitución o a limitar indebidamente su reparabilidad”.