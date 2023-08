Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo se reúnen este miércoles en el Congreso de los Diputados. El líder del PP ha convocado al del PSOE, cuando hace un año que no se ven cara a cara, para contraponer ideas con el debate investidura de Feijóo en el horizonte. Pese a que hablar de eso es el motivo principal de la cita, Sánchez acude con la voluntad de poner sobre la mesa otras cuestiones como la urgencia de que Feijóo ceda en renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Fuentes de Moncloa señalan que permitir la renovación del órgano de los jueces sería una buena forma de «dar ejemplo» sobre los pactos que Feijóo reclama para gobernar. Con 1726 días sin acuerdo, no parece que eso vaya a resolverse en horas.

La primera reunión entre el ganador de las elecciones y el presidente del Gobierno en funciones se producirá en el Congreso de los Diputados. Concretamente en el primer piso de la ampliación III, en el número 36 de la Carrera de San Jerónimo. Los equipos de ambos han optado por una «zona neutra» para su primer contacto tras semanas de reproches y mensajes cruzados, entre el ganador real de las elecciones y el que pese a perderlas tiene más posibilidades de acabar formando Gobierno. Sánchez le pedirá a Feijóo que «respete» a los militantes socialistas y les «pida disculpas» por las múltiples «llamadas al transfuguismo» que a su juicio se han hecho desde Génova en las últimas semanas.

Fuentes socialistas ponían en valor este lunes que «hemos sido siempre un partido educado», como justificación a que finalmente sea Sánchez el que acuda a la llamada de Feijóo. Porque desde las elecciones del 23 de julio eso no siempre iba a ser así. Durante varios días Moncloa dudó sobre la idoneidad o no de que fuera el presidente del Gobierno en funciones el que acudiera a la reunión. Una duda que se resolvió en las últimas horas. Pero que vaya Sánchez no quiere decir que, de la noche a la mañana, Ferraz haya decidido dar importancia al encuentro con Feijóo. Más bien lo contrario. Su presencia, explican las mismas fuentes, deben servir para «evidenciar la soledad» del líder del PP «que va de fracaso en fracaso».

Para que de la reunión salga algún tipo de acuerdo, explican con sorna en el PSOE, «Feijóo tendrá que hacer gala de su capacidad de persuasión». «Sánchez tiene muy claras sus ideas y lo que quiere hacer», explican en el entorno del presidente. De ahí que su principal objetivo a día de hoy sea cerrar el acuerdo con ERC, Bildu, Junts y el PNV para que Felipe VI le pueda proponer cuánto antes como candidato a la presidencia. Aunque la fecha de su debate de investidura no va a ser tan pronto como él desea. Pues los partidos separatistas impondrán sus tiempos.