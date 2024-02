Sánchez se gasta fondos de la UE para la España vaciada en exposiciones y charlas de la Guerra Civil

El Gobierno de España lucha contra la despoblación gastando fondos europeos en promocionar exposiciones y charlas sobre la Guerra Civil. Tal como ha podido saber OKDIARIO, una partida de las cuantías del plan Next Generation ha ido a parar a impulsar un Centro de Interpretación de la Guerra Civil. Se trata de una iniciativa que, según dicen los responsables, busca capitalizar económicamente «el turismo de guerra».

En plena oleada de protestas de agricultores y ganadores por el abandono del Ejecutivo de Pedro Sánchez a la España rural, también conocida como España vacía o vaciada, se está desarrollando una completa programación titulada Proyecto de Innovación en el Frente de los Monegros. Del 13 de enero al 24 de febrero se están organizando actividades a cuenta del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en particular con una convocatoria de subvenciones que parte del Ministerio para la Transición Ecológica que lidera la vicepresidenta Teresa Ribera.

Lejos de pasar página ante las atrocidades de ambos bandos en la Guerra Civil, las autoridades no dudan en unir los conceptos de memoria histórica y emprendimiento. En particular, apuestan por el impulso del turismo de guerra en el frente de Los Monegros, que se entronca en el plan Ecosistemas de Emprendimiento e Innovación en el Medio Rural de Aragón.

El programa recoge una exposición titulada Republicanos españoles víctimas del nazismo, una charla sobre Posguerra, violencia, reconstrucción, guerra irregular, campos de concentración y trabajo forzoso en España, 1939-52, una jornada sobre Didáctica de los lugares de memoria en colaboración con la universidad pública, la presentación del libro La Nueve sobre las tropas republicanas en Francia, otra exposición titulada En Resistencia en colaboración con la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica de Aragón (Armha), la proyección del documental Las cerezas del exilio sobre las consecuencias de las guerras, y una charla sobre El cómic durante el franquismo. A ello se unen unas jornadas profesionales para informadores turísticos y otra enfocada a periodistas culturales.

Los impulsores de este proyecto de fondos de la UE para difundir la Guerra Civil sostienen que el turismo de guerra está en pleno auge en la comarca aragonesa de Los Monegros. Aseguran que, en 2023, más de 1.500 personas se unieron a las visitas guiadas a las trincheras recuperadas. Además, otras 200 acudieron a una jornada de recreación. Exponen que estos datos duplican los del ejercicio anterior.

Con los fondos de la UE también se tomarán otras acciones como la instalación de tres contadores de visitantes en los enclaves de varios itinerarios situados al aire libre, así como dos oficinas virtuales de turismo. Quieren contar a todas y cada una de las personas que paseen cerca de los vestigios recuperados de la Guerra Civil en los recorridos Ruta Orwell, Ruta Tres Huegas y Ruta Trincheras de Santa Quiteria de La Almolda.

Programa sobre la Guerra Civil subvencionado con fondos de la UE.

Los niños en edad escolar no se quedan fuera de este plan impulsado por el Gobierno de Sánchez. Los promotores de este turismo de guerra explican que el grueso de las visitas guiadas que impulsan son grupos de colegios procedentes de la región e incluso del Sur de Francia. También han registrado visitas de asociaciones culturales, agencias de viajes, talleres de empleo y grupos como la Fundación Andreu Nin, veteranos alemanes.

Además, el Centro de Interpretación de la Guerra Civil de Robres hace grandes esfuerzos en mejorar su exposición permanente. La alcaldesa de la localidad, Olga Brosed, ligada al PSOE, recientemente ha firmado un documento para el depósito temporal de los objetos cedidos de la familia de Joaquín Leal, un conductor de ambulancias que trabajó en el Frente de Aragón durante la contienda. Entre otros objetos cedidos, hay material sanitario como tijeras de cura, caja metálica con ampollas de medicamentos, botes y tubos, así como una máscara de gas y una petaca metálica para material sanitario.

No es el primer caso controvertido de uso de fondos comunitarios. Como publicó OKDIARIO, por ejemplo, el Ministerio de Cultura y Deporte pagó gracias a la UE unas jornadas sobre «feminismo sindicalista» organizadas por una fundación de pensamiento marxista. Fue en 2022, en el Museo Nacional Reina Sofía. El objetivo era luchar contra «el cisheteropatriarcado, el capitalismo y el colonialismo». El cartel oficial del evento para captar asistentes no dejaba lugar a dudas. «Financiado por la Unión Europea Next GenerationUE. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia». Es decir, parte de los 140.000 millones de euros que Bruselas entregará a España para mitigar la crisis económica y social que vive el país tras la crisis del coronavirus.