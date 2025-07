Sánchez y Begoña posaron a carcajada limpia con los corruptos, puteros y acosadores del PSOE

Si hay una foto que resume la corrupción socialista y el machismo del círculo más próximo a Pedro Sánchez, es la que se tomó el líder socialista con la banda del Peugeot tras ganar las elecciones primarias a la secretaría general del PSOE el 21 de mayo de 2017. Una instantánea que refleja cómo el caso PSOE afecta a su partido, a su Gobierno y a su entorno familiar.

Sánchez se retrató como vencedor de las primarias junto a los imputados Santos Cerdán, José Luis Ábalos, Paco Salazar y su mujer, Begoña Gómez. Los dos primeros, sus dos ex secretarios de Organización, están imputados por corrupción, al igual que su esposa, investigada por cuatro delitos: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo profesional. Es más, Santos Cerdán está en prisión provisional en Soto del Real (Madrid) desde el pasado lunes por los presuntos delitos de integración en organización criminal, cohecho y tráfico de influencias.

Y Paco Salazar, hasta ahora secretario de Acción Electoral y Análisis del PSOE y propuesto para ser adjunto a la nueva secretaría de Organización, tuvo que renunciar este sábado al conocerse que varias mujeres del partido aseguran haber sido acosadas sexualmente por él. Salazar también dejará su cargo como secretario general de Coordinación Institucional del Gabinete del Presidente del Gobierno, según fuentes de Ferraz.

Los otros componentes de aquella foto son Adriana Lastra, actual delegada del Gobierno en Asturias, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, vicepresidente primero del Congreso de los Diputados, y Sofía Hernanz, ex secretaria segunda de la Cámara Baja. Precisamente, Lastra afirmó este sábado antes de entrar al Comité Federal del PSOE que Paco Salazar no debía ser nombrado como nuevo adjunto a la Secretaría de Organización de los socialistas por las acusaciones de acoso sexual conocidas.

Según la información publicada por eldiario.es, una trabajadora de Moncloa a las órdenes de Paco Salazar afirma ser víctima de comentarios obscenos sobre la vestimenta y el cuerpo, mensajes intempestivos con invitaciones para cenar a solas fuera del horario laboral o incluso ofrecimientos de quedarse a dormir en casa.

«Me sometió a acoso y derribo»

De igual modo, Adriana Lastra también manifestó hace unas semanas que Santos Cerdán le «engañó y traicionó» durante su etapa como número dos de los socialistas, puesto del que dimitió en 2022 alegando motivos personales. «Santos Cerdán, como sabe todo el partido, me sometió a una operación de acoso y derribo hasta que dimití, enferma y embarazada de cinco meses y medio», confesó la ex vicesecretaria general del PSOE.

En su discurso de este sábado ante el Comité Federal del partido, Pedro Sánchez no citó a Santos Cerdán, ni a José Luis Ábalos, ni a Paco Salazar. Eso sí, adoptó un discurso victimismo y lastimero, pidió perdón varias veces al partido y la ciudadanía y eludir su responsabilidad por acción u omisión. «No somos como los corruptos que han manchado nuestras siglas», enfatizó.

«La traición sufrida es dolorosa, fui yo quien confió en ellos y no supe descubrir qué había detrás. Quiero pediros perdón por depositar mi confianza en personas que no la merecían, me equivoqué», destacó Sánchez. Además, el líder socialista recalcó que el PSOE «está hecho de gente honrada, humilde, que jamás metería la mano en la caja».

Clientes de prostitutas

En un momento de su discurso y tras conocerse las acusaciones de acoso sexual contra Paco Salazar, Sánchez aludió implícitamente a los audios de José Luis Ábalos -todavía diputado del Grupo Mixto- y su ex asesor Koldo García, donde hablan de repartirse a prostitutas. En esa conversación, ambos hablan en estos términos

-Koldo García: Mira, si vienen aquí, ya sabes quién va a venir. Eso lo tengo claro. Si viene aquí, tienes a la Ainara. ¿Cómo es?

-José Luis Ábalos: (murmura algo ininteligible)

K. G.: A la Ariatna, que está bien, que está recién, está bien, está perfecta.

J. L. Á: Y la colombiana.

K. G.: Y la colombiana nueva.

J. L. Á.: Y la otra (ininteligible)

K. G.: No, si yo quiero la otra también, pero era porque cambiaras tú. Pero a ti te gusta más Ariatna.

J. L. Á.: No sé, la Carlota, se enrolla que te cagas.

K. G.: Pues, la que tú quieras. O Ariatna y Carlota, y a tomar por culo.

J. L. Á.: No, era por conocer.

Este sábado, Pedro Sánchez se refirió esta grabación en la que se escuchan «palabras infames que no nos representan y que nos repugnan», proclamó ante la indignación de muchas compañeras de formación y el miedo a una fuerte caída en el voto de las mujeres.