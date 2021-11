Aunque hace ya más de una década que abandonó la política, el compromiso de María San Gil (San Sebastián, 1965) con España y con los valores en los que cree continúa indemne. Por eso, en un momento en que considera que la crisis de valores de la sociedad ha alcanzado cotas límites se ha lanzado a impulsar NEOS, una alternativa cultural para, desde la sociedad civil, despertar conciencias y actuar como acicate para influir en la política.

En una entrevista con OKDIARIO, San Gil muestra su preocupación por la destrucción del orden social que está llevando a cabo el Gobierno de Pedro Sánchez, un Ejecutivo instalado en la «mentira», opina, y contra el que se rebela a través de esta nueva plataforma que nace de la mano de un puñado de fundaciones, entre ellas, la Villacisneros, de la que San Gil es vicepresidenta.

PREGUNTA.- ¿Qué es NEOS y por qué habéis decidido lanzar esta iniciativa?

RESPUESTA.- NEOS es el acrónimo de norte, este, oeste y sur porque pensamos que la España actual está absolutamente desnortada y necesita brújula moral, ética y política. Desde hace tiempo varias fundaciones organizábamos conferencias de mucho éxito dónde hablábamos de esa alternativa cultural para hacer frente al Frente Popular, valga la redundancia, y pensamos que había llegado la hora de dar un paso más porque la situación política de España lo exigía.

No somos un grupo político, no tenemos ninguna intención de entrar en política, pero sí queremos influir en los políticos, queremos que los políticos se den cuenta que hay una parte importante de la sociedad que no se siente en este momento representada en la defensa de sus valores cristianos y que entendemos que frente a las leyes ideológicas y sectarias del Gobierno hay que poner encima de la mesa argumentos, otro tipo de ideas, otro tipo de proyectos.

P.- ¿Cuáles crees que son esos valores que están en crisis en la sociedad española?

R.- Existe un desorden total. Vivimos en el caos. Este Gobierno lo único que hace es poner encima de la mesa leyes sectarias, ideológicas y rupturistas que lo único que quieren es dividirnos a los españoles entre buenos y malos. Los buenos son ellos, por supuesto. Y los malos somos quienes planteamos una alternativa o no comulgamos con las ideas que ellos defienden. Vivimos en el Gobierno de la mentira. No podemos acostumbrarnos a que nos mientan y esto no tenga consecuencias.

Nosotros defendemos la dignidad de la persona, la libertad, la libertad de expresión, de educación y la religiosa. Los que defendemos los fundamentos cristianos estamos arrinconados, marginados y hasta repudiados. Tenemos todo el derecho a ser católicos y a decirlo sin ningún tipo de ambages ni de complejo.

Defendemos también la Corona y la Nación Española, a la que también queremos proteger de las amenazas globales porque España no es una isla, vive en un mundo donde se está imponiendo el relativismo y la ruptura del orden social.

P.- ¿Crees que ahora mismo estos valores están huérfanos en la política actual?

R.- Sí. Los partidos tienen que darse cuenta que muchos de sus votantes a veces se sienten huérfanos y que, para responder a esa orfandad, nosotros vamos a levantar la voz para que se nos escuche.

P.- ¿Qué te parece que Bildu haya apoyado los presupuestos de Sánchez y que pretenda enmarcarlo dentro de la normalidad?

R.- Nos lo quieren vender como si fuera normal y no lo es. En el año 2000 hubiera sido inconcebible. Pero cuando en el año 2004 Zapatero pacta con ETA, cambia la sociedad iniciando ya una serie de leyes ideológicas, sectarias y rupturistas, y esto se culmina en este momento. Un momento en el que Bildu sostiene los Presupuestos y nos lo quiere hacer ver como con absoluta naturalidad. Un momento en el que Otegi es un ‘hombre de paz’, en el que los presos tienen beneficios penitenciarios que no se merecen y en el que las víctimas del terrorismo, que deberían ser un referente para todos los políticos y para la acción de gobierno, están arrinconadas. Preocupan mucho más los asesinos y los presos que lo que las víctimas exigen de memoria, dignidad y justicia.

Todo esto es un proyecto global de destrucción del orden social donde hemos invertido los valores. O sea, importa Otegi, no importan las víctimas. Y este tipo de cosas es lo que nosotros queremos poner encima de la mesa, queremos despertar un poco las conciencias, porque todas estas leyes lo que hacen es adormecer a la sociedad. Al principio nos impactan, pero al final vamos a amortizando una ley con otra. Nos olvidamos hoy de la de la ley de anterior o de la iniciativa anterior, porque cada una es peor que la anterior.

NEOS quiere ser ese acicate, esa palanca que impulse que las conciencias de millones de españoles despierten un poco, reaccionen, se sume a nosotros y podamos ser una voz en los medios de comunicación, una voz en la sociedad para que se nos tenga en cuenta.

P.- ¿Qué te parecieron las declaraciones de Odón Elorza en el Congreso de los Diputados?

R.- En mi casa me enseñaron que no hay mayor desprecio que no hacer aprecio. Y eso es todo lo que te voy a decir de Odón Elorza. Lo he padecido durante 20 años y no tengo palabras, con lo cual creo de verdad que es mucho mejor despreciarle.

P.- ¿Qué te parece la corriente para arrinconar y silenciar a las víctimas del terrorismo?

R.- En este desorden social que vivimos, en el que hemos invertido todos los valores, el Gobierno quiere acallar a las víctimas porque son la voz de nuestra conciencia, las que nos tienen que motivar a actuar de una forma honesta y justa que no se está haciendo.

ETA no está derrotada, esa es una de las grandes mentiras que nos quieren imponer. Es verdad que ETA no mata y nadie se alegra más que yo, pero el proyecto por el que ETA ha matado -porque ETA no eran un grupo de tarados que mataban porque les daba la gana-, ETA mataba porque tenían un proyecto político entre manos y lo quería conseguir a través del terror y del asesinato. Ha optado por dejar de matar, pero ahora tienen más fuerza que nunca porque que está en las instituciones y está aprobando los Presupuestos Generales del Estado. Esto de verdad es inaudito e inconcebible. Hemos perdido el prisma de lo que está bien y lo que está mal. No podemos admitir a Bildu como un elemento político plenamente democrático.