Rocío Monasterio, portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, ha acusado hoy al PP de ser corresponsable, junto al PSOE, de la situación que se vive en Cataluña, al hilo del acoso al niño de Canet y su familia. «Toda España está con esa familia», dice Rocío Monasterio, que acusa también al ex presidente Mariano Rajoy (ahora de gira literaria presentando su libro) de «dejación de funciones». «El PP no quiso acabar con el nacionalismo excluyente», ha dicho en HOY RESPONDE de OKDIARIO la portavoz en la Comunidad de Madrid del partido de Santiago Abascal. «Esto es lo que hemos conseguido después de años de renuncia a defender España y el español en Cataluña; por no llevar la Inspección de Educación a Cataluña. Unos y otros. El PP y el PSOE». Monasterio apunta más concretamente a la primera legislatura de Rajoy: «Tuvieron una mayoría absoluta amplísima y no quisieron. Lo del señor Rajoy fue una dejación total de funciones. Pensaron que con la gestión se arreglaba todo. Y la renuncia a defender esos valores es lo que sufrimos ahora». Recuerda Monasterio que Rajoy dijo en octubre de 2017: «Ni siquiera va a haber urnas»… Y ahí lo deja. Rocío Monasterio amplía el listado de dejación de funciones de Rajoy y el PP «al resto de leyes de Zapatero que han demostrado que dividen a los españoles como la Memoria Histórica o la de Violencia de Género».

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid ve a Pablo Casado muy parecido a Rajoy: «Casado sólo aspira a ser el administrador consursal de la ruina que nos deje Sánchez. El PP es ya tan parecido al PSOE que por eso Casado les ofrece la gran coalición». E insiste en que Vox viene, a diferencia del PP, «a gobernar» y también a «dar la batalla cultural a la izquierda». «Tenemos la ilusión, el coraje y la firme determinación -señala- de darle a España la vuelta como un calcetín». Monasterio afirma que «me da la risa escuchar a Casado pedirnos apoyo para gobernar si gana las elecciones pero sin condiciones. Es ridículo». Tras la última encuesta que da 64 diputados a Vox, Monasterio manifiesta convencida que «son muchos más porque lo percibimos en la calle».

Rocío Monasterio carga contra «el fraude» de Juanma Moreno en Andalucía («que se vaya al PSOE», le dice) por pedir a los socialistas que apoyen sus presupuestos. Carga contra el «engaño» del alcalde Almeida a sus votantes («prometió derogar Madrid central y que no habría restricciones al tráfico») y le advierte al hilo de los presupuestos municipales para 2022 y sus diferencias con Javier Ortega Smith: «Que recuerde Almeida que es alcalde gracias a Vox». Monasterio ve en las disputas internas por el control del PP de Madrid «un juego de adolescentes, que no interesa a nadie, mientras la gente no puede pagar la luz o no llega a fin de mes».

Pero Rocío Monasterio también tiene para Isabel Díaz Ayuso. Cree que la presidenta madrileña, con la que acaba de pactar los presupuestos del año que viene, tiene «miedo» a los lobbies y colectivos LGTBI y a los «sindicatos de la hoz y el martillo» y por eso les subvenciona: «A la patronal y los sindicatos, 14 millones de euros en 2020 y 2021». «Les paga para comprar su silencio, pero da igual. Saldrán a la calle contra ella igualmente».

La siguiente batalla política en Madrid entre Ayuso y Monasterio (el PP y Vox) la semana que viene en la Asamblea. Asunto: las leyes trans y LGTBI aprobadas en 2016 siendo presidenta Cristina Cifuentes con el apoyo de Ciudadanos. El pleno vota la toma en consideración o no de la ley alternativa que ha presentado Vox para derogarlas: la Ley Integral de Igualdad y No Discriminación. «A ver qué hace el PP», dice, aunque ya sabe la respuesta. «El PP sucumbió a las leyes de género», dice.

Vox cree que no se puede hacer una ley para cada colectivo, que esas leyes de género destrozan la presunción de inocencia y no dan seguridad jurídica: «¿Qué seguridad jurídica es esta de que te puedes autodeterminar las veces que quieras?. Yo salgo de aquí ahora diciendo que me siento hombre o usted que se siente mujer». Se pregunta dónde queda el feminismo y la lucha por la identidad de las mujeres, pero, sobre todo, reitera que, también en la Comunidad de Madrid, se producen charlas trans en los colegios: «Hablo de lo que se». Y dice que sus propios hijos le han contado que han recibido en su colegio talleres trans de «señores, señoras o lo que sean que no sabemos que cualificación tienen ni nadie se la pide». «Que saquen la ideología de los colegios», pide.

El gobierno de Ayuso ya ha dicho que no va a derogar las leyes de género de Cifuentes, pero sí retocarlas y reformarlas en su parte más ideológica y técnica. En HOY RESPONDE, Monasterio revela que ya están negociando los términos de esas reformas.

El «comunismo» del pasaporte covid

Para Rocío Monasterio el pasaporte covid es una muestra del «comunismo en el que estamos» y que el PP -reitera mil veces- no combate. «¿Terminarán atacando a los padres que decidan no vacunar a sus hijos?. Pretenden someternos, dividirnos y marcarnos con un brazalete en función de vacunados y no vacunados». Mientras lo dice, se marca imaginariamente el brazalete en su brazo izquierdo, al modo -recuerda su gesto- de los que los nazis colocaron a los judíos. Monasterio, incluso, anima a los vacunados a rebelarse y dice que vacunar o no a los hijos depende de la libertad y la decisión de los padres.

Al ministro Garzón y su huelga de juguetes sexistas, Rocío Monasterio (tres hijas y un hijo) le contesta con la carta de los Reyes Magos: «En mi casa, los Reyes se van a hinchar a regalar cunitas con lazos rosas a las niñas y grúas y tractores al niño». «Garzón se quiere meter -dice- hasta el último rincón de nuestra casa».

El Belén de penes y vaginas

La portavoz madrileña de Vox observa en el monitor ese Belén con penes y vaginas expuesto en Sevilla. «A ver si se atreven a hacerlo con los musulmanes. Seguro que no por la cuenta que les trae».

Monasterio describe de nuevo a esa «izquierda caviar» que vive «en áticos del Retiro con vistas a la puesta de sol, que antes esquiaba en Navacerrada todos los fines de semana y ahora calla cuando Sánchez quiere cerrar Navacerrada», en referencia a Mónica García («la médico y madre»). «Es lo que tenemos», dice. Y cuenta, como cubana que es ella, la confesión, como un susurro en su oído de una chica cubana, en Madrid, hace pocos días, aún muerta de miedo por su familia encarcelada en Cuba tras las protestas de julio. «Esta es la izquierda caviar que tenemos. La que se va a Cuba a estar con niñas prostituidas a las que luego dan una propina y que aquí en España da lecciones de todo».