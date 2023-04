La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, ha insistido en una entrevista con OKDIARIO en que votarán en contra de la ley para la deducción del tramo autonómico del IRPF a inversores extranjeros «porque no apoyamos que se discrimine a los madrileños, a los que no se les da como mínimo las mismas opciones fiscales».

Pregunta.- Explique por qué se han opuesto a apoyar la Ley de Deducciones a Extranjeros.

Respuesta.- Con la Ley de Privilegios para inversión para extranjeros nosotros hemos sido claros, apoyamos las bajadas de impuestos, apoyamos todo lo que sea atraer inversión de fuera y repatriar inversión a España. Lo que no apoyamos es que se discrimine a los madrileños, a los que no se les da como mínimo las mismas opciones fiscales. No puede ser que a un comerciante que lleva años trabajando en Madrid, o un inmigrante legal que lleva 15 años en España, por ejemplo, trabajando, y que quiere hacer una inversión para comprar con sus ahorros un local de 300.000 euros, por ejemplo, para ampliar su frutería, resulta que no le dan la bonificación que sí le dan al que acaba de entrar por la puerta y acaba de empadronarse en Madrid, al que le dan 60.000 euros. Esta discriminación es la que nosotros no apoyamos y de hecho nosotros en el programa electoral vamos a llevar una reducción de impuestos y esa misma bonificación, pero para todos, para los madrileños, para el inmigrante legal que está empadronado en Madrid y para el que viene de fuera y el inversor que quiere traer dinero a Madrid.

P.- Pero la bonificación fiscal del 30% en el IRPF va destinada a cualquiera que tributa en el extranjero y quiere invertir en la Comunidad de Madrid. Y pueden ser madrileños de otros rincones de España o de otros rincones del mundo.

R.- Claro, pero no se la da al que ya está empadronado y trabajando en Madrid desde hace tiempo. Eso es discriminar al que trabaja en Madrid, al inmigrante legal que lleva años en Madrid, al que está empadronado en Madrid, al que lleva resistiendo el Gobierno de Sánchez durante todos estos años y no se ha ido a otro sitio. ¿Y a esos por qué no? Nosotros lo que proponíamos era que se hiciera extensiva a todos. Y somos partidarios de bajar los impuestos mucho más y de atraer inversión extranjera. Claro que sí. Pero lo que no se puede es dejar atrás a los madrileños que están empadronados en Madrid todos estos años. Lo que no se puede dejar atrás es al inmigrante legal que ha hecho un esfuerzo gigante que lleva años desplomándose en Madrid y que ahí se le discrimina y en cambio bonifica al que llegue mañana por la puerta.

P.- Parece claro entonces que no se van a abstener…

R.- Ayuso votó ‘no’ a nuestra propuesta de hacerla extensible a todos los madrileños. Eso se votó en el pleno pasado y el PP no quiso apoyar nuestra propuesta de dar la igualdad de oportunidades a todos los madrileños. Las mismas condiciones fiscales a los que ya están aquí, a los que llevan años trabajando aquí. Y esto a nosotros es una cosa más que nos ha dejado perplejos

P.- Este escenario de confrontación en la derecha no parece el mejor de cara a las elecciones del 28M.

R.- Nosotros no hemos cambiado nuestra cordialidad con la señora Ayuso. La que nos ha atacado y ha dicho que rompe con nosotros es ella. Y esto es público. En un pleno dijo que somos «nefastos». Nosotros lo que creemos es que al final lo que hay que hacer es explicar con claridad a los madrileños dónde está el Partido Popular, si su socio prioritario es el PSOE, como han dicho ya algunos de sus líderes, si van a atreverse a hacer frente a las leyes de izquierda y si están dispuestos a llegar a gobiernos como en Castilla y León, donde estamos siendo socios. Nuestra respuesta cuando nos han atacado ha sido mantener el Gobierno de Castilla y León. Más cordialidad, imposible.