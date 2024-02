Rocío de Meer (Vox): «Sánchez tumbó nuestra ley ELA tras gastarse 138 millones en publicidad y autobombo»

El pasado martes, Juan Carlos Unzué, futbolista de élite durante los años 80 y 90 y uno de los rostros más visibles contra la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), sacó los colores a buena parte de los diputados en una intervención realizada en el Congreso, por la escasa presencia de parlamentarios durante la jornada celebrada en la sala Constitucional de la Cámara Baja. Pero la foto era engañosa, al igual que la misma denuncia de Unzué, que no apuntaba al Gobierno sino a la clase política en general, cuando lo cierto es que, como denuncia la diputada Rocío de Meer (Vox) en esta entrevista con OKDIARIO, el Gobierno de Sánchez «prorrogó los plazos de enmiendas de la Ley ELA hasta 49 veces, hasta dejarla morir en la anterior legislatura».

«Hay que hablar de los que estaban ahí, pero también hay que hablar de los que no estaban y, sobre todo, de qué se estaba hablando. Porque, en sí, hoy, de la ley de ELA sólo sabemos que hay una del Partido Popular, pero sí sabemos otra cosa que es mucho más grave, y es que este Gobierno que aprobó la eutanasia, que sí facilita las cosas para que estos pacientes se mueran, no se la facilita para que vivan todo el tiempo posible. Tanto PSOE como Podemos ya han postergado hasta 49 veces las enmiendas para que esto no ocurra», explica la diputada nacional de Vox por Almería.

«La historia parlamentaria, por resumirla muy rápidamente, es que se presentó una primera ley ELA en la anterior legislatura, la presentó el Grupo Parlamentario Ciudadanos y nosotros apoyamos esta ley de enfermos de ELA», indica. Y subraya: «Es una ley que se admitió a trámite y, sin embargo, se fueron prorrogando los plazos de enmiendas hasta 49 veces. Se vetó en la Mesa por parte del Partido Socialista y por parte de Sumar, y murió con la legislatura».

Ampliar las coberturas

Rocío de Meer explica que «nosotros lo que hicimos fue presentar el pasado 5 de octubre otra ley integral de atención a los enfermos de ELA y otras grandes dependencias. Y quiero insistir en esto porque nosotros hicimos una mejora a esa ley. Fue la primera iniciativa legislativa que nosotros presentamos justo al inicio de esta legislatura y quiero hacer hincapié en las grandes dependencias, porque considerábamos que mejorábamos la ley en el momento en el que también permitíamos todas las mejoras que contiene ese texto, no sólo a aquellas personas que padecen esclerosis lateral amiotrófica, sino a todas aquellas que sufren situaciones análogas; es decir, aquellas personas que tienen grandes dependencias en sus domicilios, muchas veces otras enfermedades raras, personas que están en coma, personas que tienen una parálisis cerebral en distintos momentos de su vida».

De Meer insiste en la importancia de acometer esa ampliación del perímetro de cobertura de la ley. «Duchenne es una enfermedad rara que sufren los niños muy pequeñitos y es la que se denomina la ELA infantil. Entonces, si nosotros hacemos una ley específicamente sólo para aquellos que sufren esclerosis lateral amiotrófica, dejaríamos fuera a otras situaciones que pensamos que también son merecedoras de ese tipo de mejorasen sus vidas».

Sin embargo, indica esta diputada de Vox, el esfuerzo de esta iniciativa se topó con un muro en los socios de Gobierno. «Nuestra ley muere cuando el Gobierno de Sánchez ejerce la prerrogativa de vetárnosla. El Gobierno, a través del artículo 134.6 de la Constitución, puede vetar una ley, lo que significa que bloquea esa ley, impide su tramitación parlamentaria, con el argumento de que supone un aumento presupuestario».

Cicateros mientras derrochan

Rocío de Meer afea la actitud adoptada por el Ejecutivo de Sánchez. «El propio Gobierno dijo que -como la ley de VOX suponía un aumento presupuestario de al menos 38 millones de euros-, se ejercía la prerrogativa de vetarla porque no quería hacer ese aumento presupuestario». Una actitud cicatera, más aún si se compara con la generosidad con la que el mismo Ejecutivo riega otras materias, como por ejemplo la dedicada a su propio autobombo publicitario: «Recordemos que es un Gobierno que hace sólo tres semanas se ha gastado 138 millones de euros en 166 campañas de publicidad institucional. Menos anuncios y habría podido pagar la Ley de Esclerosis Lateral Amiotrófica de VOX y otros grandes dependientes», destaca De Meer.

«¿Por qué PSOE y Podemos tenían tanto interés en que esta ley no saliera? La verdad es que lo desconozco. Si pensara mal diría que, como ellos son el Gobierno de la gente, los únicos que pueden tener iniciativas sociales y de la gente tienen que ser ellos. Y en el momento en el que lo abandera otro partido político, ¿pues lo consideran una especie de invasión, no?», ironiza la diputada de Vox.

Dramas familiares

El problema es que el bloqueo lleva a un sinsentido, según subraya: «Al final es la ausencia de sentido común. Si hay algo que en lo que todos podríamos estar potencialmente de acuerdo, yo creo que este tema es uno de ellos». E insiste en que la prioridad deben ser los ciudadanos que están sufriendo las consecuencias: «Creo que nadie en este país piensa que alguien que sufre esclerosis lateral amiotrófica tenga que estar desatendido por parte del Estado. Yo creo que nadie está a favor de que más del 90% de quienes sufren ELA no puedan permitirse vivir».

«Estas personas, cuando llega el momento en el que tienen que hacerse la traqueotomía, en muchos casos deciden no hacérsela porque no tienen a nadie que les cuide o porque no pueden pagarse nadie que les cuide, o porque suponen una fractura económica o de cuidados para sus familias, para sus entornos. Incluso muchos padres de familia que a lo mejor tienen hijos pequeños. Hay situaciones verdaderamente descorazonadoras y más del 90% de quienes sufren ELA deciden no hacerse la traqueotomía», concluye la portavoz de Derechos Sociales de Vox en el Congreso.