Más Madrid tiene un nuevo fichaje. El grupo municipal liderado por Rita Maestre ha contratado como asesora a la politóloga andaluza conocida por publicar una foto suya junto a un retrato del dictador soviético Josef Stalin. Se trata de Isabel Serrano, la número dos de la lista de Más País en Cádiz en las últimas elecciones generales. Cobrará un sueldo de 54.000 euros públicos anuales.

Cuando con 20 años saltó a la papeleta de Íñigo Errejón en Cádiz en 2020, Serrano se presentó en sociedad posando junto a un cuadro de Stalin. Lo publicó una persona muy próxima a ella en redes sociales y, posteriormente, ella misma lo republicó.

Esta activista universitaria cursa Sociología y Ciencias Políticas y de la Administración. Ha participado de numerosas entidades de pensamiento vinculado al errejonismo como La Trivial y El Observatorio. También tiene una gran trayectoria protagonizando vídeos virales en los que carga contra la derecha mirando a cámara y pronunciando discursos apasionados en sus redes sociales. Ahora ya tiene su primer sueldo público.

Como atestigua el Portal de Transparencia del Ayuntamiento de Madrid desde marzo de 2022, Serrano cobra como asesora de nivel 26 del grupo municipal de Rita Maestre. Ese estatus le da derecho a un sueldo de 4.500 euros mensuales, de los cuales tendrá que restar una buena parte que le exige la formación a modo de donación. Unas aportaciones que se juzgarán por presuntamente ilegales, según Recupera Madrid, los tres ediles carmenistas que dijeron basta y formaron el Grupo Mixto. «Es un impuesto revolucionario», censuran desde ese sector.

Llama la atención que Isabel Serrano no ha cumplido sus obligaciones en materia de transparencia. Debía haber trasladado al Consistorio su trayectoria laboral y sus datos económicos y retributivos. Sin embargo, o no tiene cargos destacables en su trayectoria o simplemente no lo ha comunicado a los funcionarios municipales encargados de la web como sí hacen el resto de asesores.

Fotografía

Su entonces pareja sentimental le dedicó al saltar a la política unas emotivas palabras que ella retuiteó junto a la polémica fotografía. «Quiero felicitar a Isabel Serrano por aceptar ser la número 2 por Cádiz en las listas de Más País junto a Íñigo Errejón. Nadie conjuga tan virtuosamente como ella el andalucismo, el patriotismo español, la defensa de la clase obrera y la pasión de la juventud», señaló Iago Moreno. Serrano es una especie de nueva Teresa Rodríguez.

Tras varios comentarios en redes sociales, el autor de la publicación optó por eliminarla. Sin embargo, el mensaje y la fotografía han quedado registrados en webs de memoria caché donde se mantiene lo publicado a pesar de que se haya borrado.

Serrano escribió en su biografía: «Sin pueblo ni patria no hay lucha posible. Luchando por una Andalucía de su gente y para su gente. Construyendo patria en Más País». No obstante, ahora trabaja en la sala de máquinas de Más Madrid para dar difusión a los mensajes de los concejales que lidera Rita Maestre. Aunque podía haber formado parte de la candidatura de Por Andalucía en los comicios regionales del 19 de junio, ha optado por dar el salto a trabajar en Madrid.