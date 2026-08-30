Una reportera del programa ‘Malas Lenguas’ de TVE agrede a una ceutí que le recriminaba su trabajo: «¡No me grabes!»

La reportera del programa de Malas Lenguas de TVE, Julia Menéndez, protagoniza un enfrentamiento con una ceutí que le recriminaba su trabajo. La periodista pierde los nervios ante la cámara y se encara con la mujer, que se estaba manifestando, y le exige de malas maneras que deje de grabarla: «¡No me grabes!».

El rifirrafe va subiendo de tono y la actitud de la trabajadora se vuelve todavía más desafiante: «A mí no me toques, a mí no me toques», le espeta con el índice levantado frente a ella, reclamando airadamente que no la graben. Así reaccionó la profesional de un programa de la televisión pública desplazada para informar de lo que sucede en Ceuta tras la entrada masiva de inmigrantes a finales de julio.

Ceuta exige respuestas al Gobierno

La escena tiene lugar en Ceuta, donde en las últimas semanas se han producido manifestaciones para exigir respuestas a las autoridades españolas ante la situación que atraviesa la ciudad. El propio presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, ha llegado a advertir de que Ceuta se encuentra en una «situación límite». Las movilizaciones se han sucedido durante agosto, con vecinos que han salido a la calle para exigir respuestas a las autoridades españolas ante la llegada de miles de inmigrantes y la inacción del Gobierno de Pedro Sánchez.

La tensión aumentó esta última semana después de que cuatro militares sufrieran una emboscada por parte de un grupo de inmigrantes en la zona de Benzú. Un grupo de entre 30 y 40 personas rodeó el vehículo en el que viajaban los soldados y comenzó a lanzar piedras. Los cuatro militares lograron escapar, aunque tuvieron que recibir asistencia por las lesiones sufridas. La Policía Nacional y la Guardia Civil detuvieron posteriormente a 12 inmigrantes de nacionalidad marroquí por estos hechos. Las asociaciones reclaman al Gobierno más garantías para los efectivos desplegados en Ceuta.