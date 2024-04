La Reina Sofía, hospitalizada en la clínica Ruber de Madrid por una infección urinaria

La Reina Sofía ha sido hospitalizada en la Clínica Ruber de Madrid por una infección del tracto urinario. La esposa del Rey emérito Juan Carlos I fue trasladada este martes por la noche, tras participar en el funeral de su sobrino Fernando Gómez-Acebo, al citado centro sanitario. Tras una primera exploración, y según confirman fuentes de Zarzuela consultadas a OKDIARIO, fue hospitalizada. Las mismas fuentes señalan que «la evolución está siendo muy rápida y favorable».

La Reina Sofía, de 86 años, no ha tenido hasta el momento graves problemas de salud. «Doña Sofía tiene una mala salud de hierro y cuando no se ha encontrado bien y ha estado delicada, siempre se ha hecho la fuerte, a pesar de que algunos pensaran que cómo era posible que no fuera al hospital», ha señalado Jaime Peñafiel a OKDIARIO.

Desde la abdicación de su marido y tras convertirse en Reina emérita, ha seguido teniendo una agenda pública constante, participando en actos institucionales por todo el mundo. La madre del Rey Felipe VI reside habitualmente entre el Palacio de La Zarzuela y Londres, donde sus viajes son constantes, y pasa grandes temporadas en el Palacio de Marivent, en Palma de Mallorca.

Entre estos actos públicos en los que se le ha visto en los últimos días, está la boda del alcalde de Madrid, José Luis Martinez-Almeida, a la que acudió como invitada con el Rey emérito Juan Carlos I -que viajó a España desde Emiratos Árabes-, las Infantas Elena y Cristina y algunos de sus nietos. Doña Sofía, a diferencia de sus familiares, no estuvo en la iglesia durante la ceremonia. Pero sí acudió al convite posterior.

En las imágenes que se han difundido de la fiesta, se ve en todo momento a la Reina Sofía con un aparente buen estado de salud, sentada en una silla alta, a escasos metros de Juan Carlos I.

Funeral de Fernando Gómez-Acebo

Además de en la boda de Almeida, el pasado sábado, este lunes también se vio a la Reina emérita en el funeral de su sobrino Fernando Gómez-Acebo, hijo de la Infanta Pilar, hermana de Juan Carlos I, que falleció hace unas semanas. En este funeral también estuvieron presentes los Reyes Felipe y Letizia.

Por ahora, se desconoce si alguno de sus hijos han acudido al centro hospitalario para estar cerca de su madre en estas horas complicadas para su salud. Sí se conoce que el emérito se marchó de España en dirección a Ginebra tras el funeral de Fernando Gómez-Acebo.

Felipe VI organizó este martes un almuerzo en el Club Puerta de Hierro de Madrid para honrar a su primo fallecido. El Rey se encontró con su tía, la infanta Margarita, y sus primos, los Gómez-Acebo y los Zurita, quienes el lunes dieron el último adiós a Coco, como el primo del Rey era conocido en familia, en la Catedral de las Fuerzas Armadas de Madrid.