La esperada aparición de la Reina Sofía en el banquete de la boda de Almeida y Teresa Urquijo

La presencia de la Reina Sofía en la boda de José Luis Martínez-Almeida y Teresa Urquijo era una de las más esperadas del evento. Sin embargo, a mediodía de este sábado, 6 de abril, don Juan Carlos llegaba a la Iglesia San Francisco de Borja de Madrid sin la compañía de su esposa. La ausencia de la madre de Su Majestad se debatió en las últimas horas del viernes, sin embargo, tras ausentarse de la iglesia, ha hecho su aparición en la finca El Canto de la Cruz.

La Reina Sofía llegando al banquete de la boda de José Luis Martínez-Almeida y Teresa Urquijo./ Gtres

Doña Sofía ha decidido acudir directamente al banquete de la gran boda del año. Lo ha hecho montada en un vehículo particular y vestida con un traje de dos piezas de color azul del que no se conocen mayores detalles, puesto que no han trascendido imágenes del diseño completo que ha decidido lucir en esta especial jornada.

Se desconoce el motivo por el que la Reina Sofía no ha acudido a la Iglesia madrileña donde se ha celebrado la ceremonia religiosa de la boda del alcalde. De hecho, ha llamado especial atención en la esfera pública por la buena relación que mantiene con la princesa Teresa de Borbón-Dos Sicilias, abuela de la novia. No obstante, lo cierto es que, finalmente, no ha causado baja dentro de la larga lista de invitados, y ha disfrutado junto al resto de asistentes de la gran boda del año.

Los abuelos de la novia, Teresa de Borbón-Dos Sicilias, e Íñigo Moreno de Arteaga./ Gtres

La finca El Canto de la Cruz, propiedad de los abuelos de la ya esposa del alcalde de Madrid, ha sido testigo de la presencia de doña Sofía en varias ocasiones con motivo de la entrega de trofeos de diferentes torneos hípicos. Cabe destacar que dicho deporte es una pasión que la infanta Elena y su hija, Victoria Federica, comparten con Teresa de Borbón-Dos Sicilias, por lo que la Reina Sofía ha vivido muy de cerca todo lo vinculado con esta actividad.

Los miembros de la familia del Rey que sí han acudido a la ceremonia religiosa

A diferencia de la Reina Sofía, don Juan Carlos, las infantas doña Elena y doña Cristina, y varios de sus hijos, no han querido perderse la ceremonia religiosa en la que José Luis Martínez-Almeida y Teresa Urquijo se han dado el «sí, quiero». Como era de esperar, existía una gran expectación en torno a la presencia de los miembros de la Familia Real a la gran boda del año, por lo que su llegada ha sido una de las más comentadas de la jornada.

Juan Carlos I, con las infantas Elena y Cristina. / Gtres

Don Juan Carlos ha dejado aparcada por unos días su vida en Abu Dabi para asistir a la boda de Teresa Urquijo, nieta de su prima hermana, Teresa de Borbón-Dos Sicilias, el principal vínculo familiar que explica la asistencia de ciertos miembros reales a este enlace matrimonial.

Por su parte, la infanta Cristina ha sido señalada como una de las mejores vestidas del enlace matrimonial, seguida de su sobrina, Victoria Federica, quien también ha causado opiniones muy positivas con respecto al estilismo que ha lucido, el cual forma parte del catálogo rebajado de la firma Himba.