El presidente del PP de Zaragoza, Ramón Celma, le ha entregado unas botas al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para que «pise el barro» durante su visita a Pradilla de Ebro (Zaragoza) por los desbordamientos del Ebro. «Le traigo estas botas porque está muy bien venir con una comitiva pero hay que mancharse las botas de barro. Aquí lo que hay que hacer es invertir y limpiar el río», le ha trasladado Celma mientras le estaba entregando las botas a Sánchez, que se ha presentado en las zonas damnificadas por el desbordamiento en zapatos, traje y corbata.

Hace seis años, cuando en 2015 se desbordó el Ebro por última vez, el entonces líder de la oposición, Pedro Sánchez, instaba al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a visitar la zona de una forma peculiar. «¿Qué coño tiene que pasar en este país para que Rajoy visite la ribera del Ebro, para que vea in situ la catástrofe natural que estamos viendo nosotros hoy aquí? ¿Qué coño tiene que pasar para que Rajoy salga de la Moncloa y pise el barro, esté con los vecinos, con los agricultores, con los ganaderos?», se preguntó el dirigente socialista.

«Estoy absolutamente indignado. Me parece que tenemos un presidente del Gobierno que no gobierna, sino que desgobierna, que no responde a los problemas de los vecinos, que no atiende a las demandas de los agricultores y de los ganaderos. Y en consecuencia, me parece que tenemos un presidente del Gobierno de espaldas a los problemas de la gente. Y creo que esto se podría haber resuelto, que podría haberse ignorado el impacto de esta riada limpiando el cauce de los ríos, haciendo una política integral de prevención del Río del Ebro», afirmó Sánchez en un tono indignado.

Ahora es Sánchez el que visita el desbordamiento del Ebro como presidente del Gobierno en zapatos, traje y corbata, de ahí que el líder del PP en Zaragoza le haya regalado unas botas para «pisar el barro». «Porque necesitamos un Gobierno que gobierne, que coordine la respuesta, que esté cerca de la gente, de los agricultores y de los ganaderos y que no se encierre en la Moncloa. Y mi pregunta es ¿qué coño tiene que pasar en este país para que Rajoy pise el barro y venga a Aragón? Visite también Aragón, visite también Navarra, La Rioja y Castilla y León para que esté con la gente y con los ganaderos y los agricultores», sostuvo Sánchez en 2015.