Recogen firmas contra las lecturas con ‘drag queens’ para niños en Alcorcón: «Debería ser delito»

La nueva iniciativa de la alcaldesa socialista de Alcorcón con motivo de las fiestas del Orgullo LGBTIQ+ sigue generando indignación, como lo hizo en un principio entre la propia izquierda, tal y como publicó OKDIARIO: las lecturas con drag queens para niños desde los 3 a los 11 años ha provocado ahora que se impulsen campañas de recogidas de firmas para cancelar el evento y reprochar a Candelaria Testa que gaste el dinero del contribuyente en «adoctrinar a los niños».

Orgullo en familia: Drag Story Hours está previsto para el próximo 14 de junio. Se trata de un evento en el que, según el programa del Ayuntamiento, se va a «promover la lectura y la diversidad» en el taller de lectura «dirigido por drag queens que leen libros para un público familiar».

Las asociaciones que han tomado la iniciativa para reunir las firmas son Abogados Cristianos y Hazte Oír. La primera de ellas ha definido el acto como «un evento en el que hombres travestidos promoverán la ideología de género entre los más pequeños a través de la lectura». Con él se quiere «presentar a los niños la idea de que las orientaciones e identidades sexuales son un constructo, y animarlos​ a ser lo que ellos quieran, sin importar su biología», añaden. En el escrito declaran que «es una vergüenza que el dinero público sirva para financiar esta sucia manipulación». Advierten del «poco tiempo» de margen que tienen para evitar que se celebre.

La fundación denuncia el «empeño» de la socialista por «hipersexualizar a los menores», algo que «ha alcanzado límites insospechados». Ese es el motivo, entienden, de que se pongan a «hombres travestidos a hablar de diversidad sexual a pequeños de 3, 4 o 5 años»: «Quieren convertir a estos transformistas en los referentes de los más pequeños».​​

Por su parte, Hazte Oír indica que el Ayuntamiento de Alcorcón «está gobernado por la siniestra-izquierda» y denuncia que «el PSOE, Ganar Alcorcón (marca de Sumar) y Más Madrid siguen intentando imponer el adoctrinamiento LGBT».

La asociación ha puesto el grito en el cielo porque es «una auténtica barbaridad que esto se plantee como opcional» cuando en otros países como en Estados Unidos «la sociedad civil ya evitó que se celebrasen actos parecidos». Además, han indicado que no van a «dar por normal lo que no lo es», mucho menos esta «verdadera irresponsabilidad»: «Lo que debería ser delito, el adoctrinamiento sexual y LGBT, pasa a ser lo normal».

Las formaciones políticas se han sumado a las quejas por la iniciativa. Roberto Marín Vergara, presidente del PP de Alcorcón, ha exigido a la alcaldesa socialista que se dedique «a proteger a la infancia y deje de buscar polémicas para tapar su nefasta gestión, ya que sigue sin tener un programa ni unos presupuestos».

🔴 «𝙇𝙖 𝙖𝙡𝙘𝙖𝙡𝙙𝙚𝙨𝙖 𝙨𝙤𝙘𝙞𝙖𝙡𝙞𝙨𝙩𝙖 𝙙𝙚 𝘼𝙡𝙘𝙤𝙧𝙘ó𝙣 𝙤𝙧𝙜𝙖𝙣𝙞𝙯𝙖 𝙡𝙚𝙘𝙩𝙪𝙧𝙖𝙨 𝙘𝙤𝙣 ‘𝙙𝙧𝙖𝙜 𝙦𝙪𝙚𝙚𝙣𝙨’ 𝙥𝙖𝙧𝙖 𝙣𝙞ñ𝙤𝙨 𝙙𝙚𝙨𝙙𝙚 3 𝙖ñ𝙤𝙨» | @okdiario ❗ Dedíquese a proteger a la infancia y deje de buscar polémicas para tapar su nefasta… pic.twitter.com/bT7FxNPVVm — ℝ𝕠𝕓𝕖𝕣𝕥𝕠 𝕄𝕒𝕣í𝕟 𝕍𝕖𝕣𝕘𝕒𝕣𝕒 (@rmarinvergara) June 11, 2024

Por otro lado, Vox ha solicitado a la primera edil «que con carácter inmediato se suspenda dicho acto absolutamente rechazable», dado que «estos cursos no esconden más que la perversión de la infancia». En su escrito señalan que «el artículo 189.3 del Código Penal establece que ‘la corrupción de menores consiste en hacer participar a un menor o incapaz en un comportamiento de naturaleza sexual, que perjudique la evolución o desarrollo de su personalidad’».

Denuncia al Defensor del Menor

Al igual que Abogados Cristianos, también Hazte Oír hace un llamamiento, porque «sólo quedan 72 horas» para impedirlo, y advierte de que «la infancia no se toca ni se adoctrina, sino que se protege y se defiende», por lo que «si este evento tiene lugar» presentarán «una denuncia, en la que ya trabaja el equipo legal, ante el Defensor del Menor».

«Imaginad si es grave el asunto que hay grupos feministas quejándose», subrayan. Lo cierto es que la iniciativa ha sido tachada de «barbaridad» por figuras como la conocida activista Nuria Coronado, que ha exigido que dejen «a la infancia en paz» y ha pedido a las familias que no lleven a sus «criaturas a esto». «¿Cómo es posible que promováis la identidad de género en lugar de la coeducación?», ha cuestionado: «Los niños no se tocan y no se adoctrinan».

También ha difundido otros mensajes que subrayan que estas actividades «no aportan nada positivo a niñas y niños de esas edades», conclusión a la que llegan tras plantear la siguiente pregunta: «¿Cuál es el beneficio que obtienen estos hombres adultos travestidos según su idea burlesca, hipersexualizada y misógina de mujer al ser observados por niñas y niños?».

Respecto al resto de las críticas, la mayoría acusa a la primera edil de promover el grooming. Este anglicismo se usa para referirse a las prácticas de aquellos adultos que utilizan el anonimato de Internet para hacerse pasar por un menor y ganarse así la confianza de los niños. Aunque el término también se utiliza, como en este caso, para aludir al intento de establecer contacto con niños y adolescentes para establecer una relación de confianza que permita, después, ejercer sobre ellos control emocional.