Puigdemont ataca a los jueces antes de la reunión PSOE-Junts: «Los cuervos togados se revuelven»

El ex president de la Generalitat fugado en Bélgica, Carles Puigdemont, ha atacado a los jueces refiriéndose a ellos como «cuervos togados» que «se revuelven y enseñan garras y colmillos» contra el movimiento independentistas. El prófugo se ha expresado este viernes en una publicación escrita en catalán en sus redes sociales, un día antes del encuentro con verificador entre Junts y el PSOE en Suiza.

Puigdemont ha manifestado que «el independentismo no se detendrá del todo» hasta que no sea «una república libre de todo vínculo con las estructuras franquistas». El ex president hace alusión con esos términos al Poder Judicial y sus representantes, los jueces.

El europarlamentario ha expresado que van a «combatir» esas estructuras «y aspirar a reducir al máximo su alcance». Ha apuntado Puigdemont que «por eso los cuervos togados», es decir, los jueces, «se revuelven y enseñan garras y colmillos» frente al secesionismo.

El prófugo de la Justicia ha comentado que a los magistrados «se les pone cara de general Pavía». El militar al que hace referencia el político catalán es el general que encabezó un golpe de Estado acabó con la I Républica.

El eurodiputado fugado ha dicho también que no va a caer «en la trampa de actuar y decidir en función de las presiones». «Hace años que hemos aprendido a aguantar la posición contra todo tipo de ataques y amenazas», ha expresado Puigdemont en su perfil de redes sociales. «Para algunos esto debe ser nuevo; para nosotros es el pan de cada día», ha incidido el político catalán.

Reunión de PSOE y Junts con verificador

Esta publicación se ha producido apenas unas horas antes de que tenga lugar la reunión con un verificador entre el PSOE y Junts que se desarrollará en Ginebra, en la sede de Henri Durant, como ha adelantado OKDIARIO. Eso sí, en principio la mediación no correrá a cargo de esa institución.

La cita debió haber tenido lugar en el mes de noviembre, tal y como se había pactado en el acuerdo entre las formaciones de Pedro Sánchez y Carles Puigdemont. Aunque ya habían mantenido encuentros previos a modo de preparación, por incompatibilidades de agenda y falta de acuerdo organizativo no pudieron fijar la fecha final antes.

Finalmente, este sábado se verán las caras los equipos negociadores de los partidos. Se desconocen las caras que estarán presentes en ambos lados de la mesa. Por parte del PSOE, previsiblemente, Santos Cerdán, secretario de organización y número 3 del PSOE, volverá a ser el representante escogido. Junts aún no ha dado a conocer sus nombres. Tampoco se conocen los rostros de los verificadores escogidos, aunque Sánchez aseguró en su entrevista en TVE que «se conocerá a la persona».

Las dos formaciones también han ocultado los temas que se pondrán sobre la mesa. Los ministros socialistas han evitado entrar en detalles y han preferido el mutismo ante las preguntas de cuáles serán los asuntos de discusión.

«No es cuestión de que nada permanezca oculto», replicó este martes la ministra portavoz del Gobierno, Pilar Alegría. La titular de la cartera de Educación y Deporte aclaró que «son esos partidos políticos los que tendrán que trasladar las distintas cuestiones» que hablen en esa mesa.