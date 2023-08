El PSOE no sabe qué hacer para atacar a Almeida: le acusa de «machismo» por no criticar el beso de Rubiales

El PSOE ha acusado al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, de «ser cómplice del machismo» al no haberse pronunciado todavía sobre el beso de Luis Rubiales a la internacional española Jenni Hermoso tras la consecución del Mundial de fútbol femenino. La oposición madrileña lleva días, desde que saltó el escándalo, provocando a los dirigentes madrileños en busca de un traspiés que no llega.

«Almeida está siendo cómplice por no haberse pronunciado ante unos hechos que ha sufrido una jugadora madrileña», ha criticado la portavoz desde la manifestación convocada por la Comisión 8M Madrid, en Callao, para «mostrar apoyo a las campeonas del mundo y reivindicar un deporte libre de violencias machistas».

Maroto ha recordado que hace una semana la capital recibía a «estas heroínas» y que ahora la ciudad «sale a la calle para decir no al machismo y sí a seguir avanzando en la igualdad». Asimismo, ha señalado que «espera que dimita Rubiales» y que la RFEF «asuma un rol donde la igualdad esté dentro».

La portavoz del PSOE en Madrid lleva días buscando la reacción del dirigente madrileño. El pasado día 26 le pidió a Almeida que mostrara su «apoyo» a Jenni Hermoso.

Por compromiso con la igualdad le pido al Alcalde de Madrid que muestre su apoyo a Jenni Hermoso. Salga de su silencio y apóyela. #SeAcabó Jenni es de Carabanchel. La única campeona mundial nacida en Madrid, y además, ha jugado en el Rayo Vallecano y Atlético de Madrid. pic.twitter.com/m7pyWDzNkC — Reyes Maroto (@MarotoReyes) August 26, 2023

La oposición busca desde que saltara el escándalo que Almeida se pronuncie sobre el caso, de la misma forma que PSOE y Podemos en la Asamblea de Madrid han pedido que la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, revelara cual era su opinión sobre el caso beso de Rubiales a Jenni Hermoso.

Ayuso irónica sobre el beso de Rubiales

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha recordado que por la ley del sólo sí es sí de Irene Montero se han producido «0 manifestaciones», poco antes de que arranque este lunes en Madrid una manifestación contra Luis Rubiales por su beso a la futbolista Jenni Hermoso en la celebración del Mundial.

La líder del PP de Madrid ha recordado que esa norma ha beneficiado a 1.100 violadores y agresores sexuales, además, también ha criticado que tampoco se hayan producido protestas por el caso de las menores tuteladas en Valencia y Baleares, ni por el caso del Tito Berni ni tampoco por el «gran aumento de las agresiones sexuales cada año».

Díaz Ayuso ha realizado esta reflexión en sus redes sociales poco antes de iniciarse la manifestación convocada por la asociación Feminismos Madrid en la Plaza de Callao de Madrid con el objetivo de «reivindicar un deporte libre de violencias machistas» bajo los lemas de «Me gustan las peras, me gustan las manzanas y los picos me los doy, con quien me da la gana», «Las canchas y los campos, también son nuestros» y «Nos tocan a una, respondemos todas».