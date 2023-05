El PSOE protege al diputado que encubrió los abusos sexuales en un hospital y Podemos calla

El diputado nacional del PSOE por Guadalajara, Aurelio Zapata, se ha blindado en su escaño del Congreso para, protegido por su partido, no dar explicaciones públicas ante el escabroso caso de abusos sexuales que sufrió una joven paciente de 18 años en el hospital de la capital alcarreña cuando él era su gerente. Podemos y el Ministerio de Igualdad también callan. Zapata, apuntado por haber encubierto el caso en vez de denunciarlo en cuanto lo conoció, se ha negado a contestar la batería de preguntas que le ha lanzado OKDIARIO. Este periódico ha sido incapaz de obtener respuestas, ante la barrera de contención que ha levantado el servicio de prensa del PSOE en el Congreso para cerrar el paso y mantener en silencio al parlamentario.

Entre otras preguntas que se niega a contestar está por qué no cumplió con la obligación moral –además de legal y administrativa– de denunciar los hechos nada más tener conocimiento de ellos. Pese a la gravedad del caso, el PSOE no considera que Zapata deba asumir responsabilidades. La posibilidad de su destitución o dimisión, hoy por hoy, no se contempla en absoluto. Esto choca de lleno con la profusión con la que el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos vienen presumiendo de feminismo y de perseguir los delitos contra la libertad sexual.

Ante la insistencia de OKDIARIO por preguntar directamente a Aurelio Zapata sobre su inacción, que luego fue rematada por el Gobierno regional de García-Page mandando a sus abogados a pedir la absolución del agresor durante el juicio, el servicio de prensa del PSOE en el Congreso de los Diputados se escuda en que el diputado y ex gerente del hospital de Guadalajara está molesto con este periódico por publicar la sentencia condenatoria del abusador y la versión de la víctima y de su familia, en vez de preguntarle primero a él. Eso, pese a que la sentencia pone en evidencia la actuación del hospital y del propio Gobierno de García-Page.

Pese a la negativa de los servicios de prensa del PSOE que protegen al diputado acusado de encubrir abusos sexuales, OKDIARIO envió a la unidad de comunicación socialista una batería de preguntas, rogando respuesta expresa y personal del parlamentario Zapata. Ni una sola de ellas ha sido contestada.

En ellas, se le pedían múltiples explicaciones ante la gravedad de lo ocurrido. Las preguntas que OKDIARIO quería hacer al diputado Zapata y que envió fueron las siguientes: «¿Cómo es posible que se le ofreciera la posibilidad de callar a una víctima de abusos sexuales? ¿Por qué no se comunicó de inmediato al juzgado desde el hospital, de oficio, tras conocer un ilícito penal en una paciente ingresada? ¿Cuándo supo de lo ocurrido, lo denunció ante el juzgado como director de gestión del hospital? ¿Se abrió en paralelo un expediente sancionador para despido del trabajador? De ser así, ¿cómo es posible que siguiera trabajando durante un año y medio más, pese a disfrutar de un contrato temporal que podría habérsele resuelto por falta muy grave?». Ni una sola de esas preguntas ha sido contestada. Silencio a cal y canto del diputado socialista, escoltado por el servicio de prensa del PSOE en el Congreso.

Igualmente, este periódico se ha intentado poner en contacto con el Ministerio de Igualdad para saber si se iban a pronunciar al respecto o ya lo habían hecho. Pero los abusos sexuales sufridos por esta joven paciente no han merecido ni un solo pronunciamiento público de la ministra Irene Montero ni de ninguno de sus altos cargos del Ministerio. Tampoco nota oficial al respecto. Las preguntas de OKDIARIO les dieron la oportunidad de manifestarse, pero han seguido el ejemplo de sus socios socialistas: la callada por respuesta. Ni una sola mención de apoyo a la víctima.