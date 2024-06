El PSOE ha lanzado este jueves su cartel del Orgullo para 2024 sin incluir la bandera LGTBI, a pesar de criticar a los alcaldes del PP por no colocarla en los ayuntamientos en los que gobiernan. El Supremo dio la razón en 2020 a los consistorios que decidieron no poner la bandera LGTBI, y determinó que sólo se pueden usar banderas oficiales en los edificios públicos.

El secretario LGTBI del PSOE, Víctor Gutiérrez, ha presentado este jueves este cartel en el que se ven varias parejas del colectivo sobre un fondo rojo. En la parte superior se lee la palabra «Orgullo», con cada letra en un color diferente, y bajo ella, el lema escogido por los socialistas para esta fecha: «Educando en la diversidad».

El cartel de la ciudad de Madrid para celebrar el Orgullo tampoco incluía la bandera LGTBI. Sin embargo, sus colores sí que estaban representados en el diseño que lo decoraba. Del mismo modo, la campaña socialista no muestra la bandera, sino que utiliza sus colores para pintar la palabra «Orgullo» que encabeza su cartel. Además, ninguno de los dos incluía la palabra «LGTBI».

Presentamos la campaña del Orgullo 2024 del @PSOE 🌹🏳️‍🌈🏳️‍⚧️ Nuestra imagen y nuestro lema ya están inundando todos los rincones de España. 🙏🏼 No podemos estar más felices con el resultado. ❤️ Esperamos que os guste. pic.twitter.com/wHPrrMLTlj — Víctor Gutiérrez (@victorg91) June 27, 2024

A pesar de estas similitudes, la propuesta que ha recibido críticas ha sido la del Ayuntamiento de Madrid, encabezado por el popular José Luis Martínez Almeida. La portavoz de la Ejecutiva socialista, Esther Peña, se centró en los «tacones, copas y condones» que decoraban el cartel, a pesar de que la Carrera de tacones es una de las actividades que se desarrollan en el Orgullo. «No es la primera vez que lo hace, es reincidente en aquello de ocultar las siglas del colectivo y de esconder una lucha», subrayó la política del PSOE.

El colectivo LGTBI es mucho más que tacones, copas y preservativos. Se lo decimos al PP y al Almeida y a su pequeña visión que demuestran tener un año más con el colectivo.@estherpcamarero#EspañaAvanza#ImpulsoDePaís pic.twitter.com/ToYsTa7ShX — PSOE (@PSOE) June 24, 2024

Críticas al Ayuntamiento de Valencia

La ausencia de la bandera LGTBI en el cartel del PSOE contrasta con las críticas de los socialistas contra el PP por no colgar las banderas LGTBI en el Ayuntamiento de Valencia. Los ataques se han dirigido a la alcaldesa de Valencia, María José Catalá. La popular rechazó el miércoles colocarla porque consideraba que «la diversidad es ya una bandera social, no es una bandera política».

Además, señaló que si tuviera que poner esa bandera durante el Orgullo, también tendría que colocar las banderas «del Alzheimer, la del ELA, la del Cáncer» para conmemorar los días de todas las «necesidades sociales que tiene esta ciudad».

La concejala del PSOE, Nuria Llopis, calificó estas palabras de «lamentables». «Parece mentira que haya que recordarle a Catalá que ser gay, lesbiana, bisexual o transexual no es ninguna enfermedad», añadió la representante socialista. Como respuesta, el partido desplegó una bandera de 60 metros frente al Ayuntamiento de Valencia, en la sede del PSOE en la ciudad.

Catalá quería esconder los colores de la libertad y la diversidad, pero les va a resultar imposible porque hemos desplegado una bandera arcoíris de 60m para visibilizar los derechos LGTBI. 🏳️‍🌈✊🏼 pic.twitter.com/HVJXo8wUiD — PSPV-PSOE València /❤️ (@PSOEValencia) June 25, 2024

«Acciones legales» de Igualdad

Este jueves, el Ministerio de Igualdad ha anunciado que está estudiando emprender «acciones legales» contra la decisión de no colocar la bandera en el consistorio valenciano. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha respondido a las palabras de Catalá en Rac1 diciendo que son declaraciones que «interpelan a todos» y ha expresado su sorpresa «terrible y desagradable». «Yo creo que hay algo más», ha reflexionado la dirigente socialista.

La alcaldesa de Valencia justificó la ausencia de la bandera argumentando que era un «ejemplo» de ecologismo. Comentó que las banderas de reivindicaciones sociales se «transformaron» de «un material que era plástico» a otro «electrónico». Ahora este tipo de reivindicaciones aparecen en soportes digitales que se iluminan con los colores de los días que se conmemoran.

El Tribunal Supremo, en una sentencia de mayo de 2020, declaró que no se podían utilizar «banderas no oficiales en el exterior de los edificios y espacios públicos». Esa prohibición impedía su uso incluso aunque fuera de forma «ocasional». Sólo permite colocar las banderas «de España y las demás legal o estatutariamente instituidas». Por último, aclaraba que esta norma no podía incumplirse «aunque lo voten la mayoría de los grupos políticos».