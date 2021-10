Un juzgado de Zaragoza ha decretado prisión provisional sin fianza para el ciudadano de origen magrebí que agredió brutalmente a un inspector de la Policía Nacional de Zaragoza el pasado 10 de octubre y que fue detenido el lunes en Alicante. Está acusado de un delito de lesiones y atentado contra agente de la autoridad por la paliza. Tanto fiscalía como la acusación particular ejercida por el Sindicato Unificado de Policía (SUP) ya que el ministerio del Interior jamás defiende a su personal cuando sufren estos ataques estando fuera de servicio.

La representación legal de la acusación particular del SUP explicó que el magrebí argumentó «estar borracho y que antes del incidente había una provocación previa no recogida por las cámaras, pero las imágenes hablan por si solas». El detenido tenía también orden de expulsión de Noruega por un delito de robo, que él mismo reconoció en su declaración. El SUP también intentará imputarle un delito de odio. Además, el detenido tiene pendiente una requisitoria de un Juzgado de Ibiza por un robo. El investigado tuvo permiso de residencia hasta 2019 gracias a una pareja española cuando caducó y justo la semana pasada solicitó la ampliación de este permiso. No obstante, ha reconocido que tras su expulsión de Noruega tenía prohibida la entrada en territorio Schengen, algo que incumplió porque «nadie me pidió nada».

Además, de manera paralela se reactivará su expediente de expulsión que el Ministerio del Interior de Grande-Marlaska no ejecutó al no ser localizado. El detenido, de 29 años y sin antecedentes penales, preparaba su huida de España tras propinar una paliza a un policía fuera de servicio en Zaragoza cuando le recriminó que no usase la mascarilla en el autobús.

La detención se produjo el pasado lunes a las 14:40 horas en la calle Guardiola de Alicante. En la misma participaron agentes de la Brigada de Policía Judicial de Zaragoza, la Brigada de Policía Judicial de Alicante y Sistemas Especiales de Madrid. Los investigadores, desde el momento de la agresión, siguieron la pista de este individuo, que tenía la intención clara de abandonar el país, localizándole finalmente en un domicilio de Alicante. Los investigadores comprobaron incluso que había comprado un billete de autocar a la localidad italiana de Milán.

En el vídeo de la agresión se observa la actitud desafiante del agresor cuando el inspector de policía-que no se encontraba de servicio- le solicita pacíficamente que se ponga la mascarilla. La grabación se hizo viral en las redes sociales y fue determinante para localizar al agresor. La Policía llegó a pedir la colaboración ciudadana para su identificación. Gracias al vídeo, los agentes pudieron identificar al agresor y emitieron la pertinente orden de búsqueda y captura en todo el territorio español que ha culminado con su detención este lunes, tras seguir el rastro del sospechoso por cuatro provincias.

Tras su detención, el supuesto agresor fue trasladado a los calabozos de la Comisaría Provincial de la Policía Nacional de Alicante en el barrio de Benalúa, y desde allí fue conducido al Juzgado de Zaragoza que instruye la causa contra él.

«Si tienes cojones, baja»

La agresión en Zaragoza tuvo lugar sobre las 04.00 horas de la madrugada, en la avenida de Madrid, el pasado 10 de octubre, cuando el inspector pidió al individuo que cumpliera la normativa sanitaria y se pusiera la mascarilla porque estaba viajando en un medio de transporte público. A pesar de que se identificó como agente de policía el agresor no dudó en golpearlo.

El suceso se tornó violento cuando el inmigrante comenzó a increpar al agente, incluso a gritarle que «si tenía cojones» bajara del autobús para solucionar el problema a golpes. El policía, que a pesar de las amenazas del agresor se mantuvo impasible y no entró en las provocaciones del delincuente, fue sorprendido cuando el agresor se abalanzó sobre él, momento en el que cayó en uno de los asientos, donde recibió varias patadas y puñetazos. Todo sin defenderse de las agresiones mientras otros usuarios intentaban defenderlo de los golpes.

Al detenido se le imputa un delito de lesiones y otro de atentado contra agente de la autoridad. Asimismo, será propuesto para una sanción sanitaria por incumplimiento de las normas sanitarias que exigen el uso de la mascarilla para evitar contagios por el Covid-19 en espacios cerrados.

Por su parte, el inspector de policía abandonó un día después de recibir la paliza el hospital tras recibir el alta. El parte médico describe un derrame en el ojo y magulladuras en todo el cuerpo, principalmente en la cabeza, por las que tuvieron que realizarle pruebas y así descartar daños internos.

Este suceso hizo saltar la alarma sobre la necesidad de restablecer el principio de autoridad por parte de los agentes de la ley, ya no ha sido un caso aislado.

Las agresiones a policías han aumentado en los últimos dos años según indican desde los sindicatos profesionales y ya contó OKDIARIO. Acerca de estos datos de agresiones a policías, el año 2021 se cerrará con 9.000 casos de agresiones y atentados a funcionarios de Policía, mientras que en 2020 rondaron las 8.000 y en 2019 fueron un0s 6.500 aproximadamente.