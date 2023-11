El presidente del Constitucional que condenó el 9N participará en un acto del PP contra la amnistía

El ex presidente del Tribunal Constitucional Francisco Pérez de los Cobos participará el miércoles 15 de noviembre en unas jornadas organizadas por el PP para aleccionar jurídicamente a sus parlamentarios contra la amnistía. Pérez de los Cobos Orihuel presidía el Tribunal Constitucional cuando, por unanimidad, anuló el primer referéndum ilegal convocado por el independentismo catalán el 9 de noviembre (9N) de 2014, cuando Artur Mas era presidente de la Generalitat.

En los debates analíticos organizados por el Partido Popular participarán catedráticos, magistrados, diplomáticos, periodistas, diputados y representantes de la sociedad civil. Entre ellos destaca la presencia del ex presidente del Tribunal Constitucional, bajo cuyo mandato fue contundente la posición que adoptó este órgano de garantías.

La sentencia determinó, por unanimidad, que el decreto de la Generalitat con el que convocó aquel referéndum era inconstitucional, porque ese tipo de llamamientos a las urnas son competencia exclusiva del Estado. Fue, por tanto, un referéndum ilegal, antecedente del que se produjo el 1 de octubre de 2017 que se vio seguido de la frustrada declaración de independencia que proclamó Carles Puigdemont antes de fugarse de la Justicia.

Por aquel primer referéndum ilegal de 2014 todavía hay causas judiciales pendientes. Uno de los procesados es el propio Artur Mas, que se cuenta en la lista de acusados ante el Tribunal de Cuentas, acusado de desviar fondos públicos al servicio de esas acciones independentistas ilegales.

Sesiones y ponentes

En las jornadas organizadas por el PP en el Congreso, en las que participará este ex presidente del Tribunal Constitucional, también intervendrán otros ex miembros del órgano de garantías. Es el caso de Jorge Rodríguez Zapata, magistrado emérito del TC, y de Andrés Ollero Tassara, ex magistrado del Constitucional. Los tres conforman la tercera de las mesas de debate y análisis que el PP celebrará en el Congreso de los Diputados. Esta sesión en concreto tendrá lugar el 15 de noviembre por la mañana.

Las jornadas arrancan este martes, 7 de noviembre. La segunda sesión tendrá lugar el miércoles 8, con participación de los catedráticos Teresa Freixes, Nicolás González-Cuéllar, Tomás Ramón Fernando, José Manuel Vera Santos y Enrique Gimbernat, expertos en Derecho Constitucional, Procesal, Administrativo y Penal.

Este ciclo de debates y análisis contra la amnistía continuarán el 15 y 16 de noviembre. Todas las sesiones se celebrarán en el Salón Constitucional del Congreso de los Diputados.

La última sesión, que tendrá lugar el jueves 16 de noviembre por la tarde, se centrará en las consecuencias que la amnistía tendría en el ámbito de la política y del derecho internacionales. Estos aspectos serán analizados por el eurodiputado portugués Paulo Rangel; el ex ministro de Exteriores de Croacia Ivo Stihr; el diplomático Javier Rupérez y el jurista Javier Borrego, ex magistrado del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del Tribunal Supremo.

En el programa de estas jornadas, el PP subraya que «tienen por objeto el análisis crítico ante una eventual amnistía para todos los implicados en el procés y en los graves acontecimiento que tuvieron lugar en octubre de 2017 en Cataluña». Y subraya que aquellos hechos «constituyeron un golpe a la Constitución y la quiebra de la convivencia de la sociedad catalana».