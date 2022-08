El programa Espejo Público de Antena entrevistó este martes a José Eugenio Arias-Camisón, propietario del Asador Guadalmina, por su rechazo al plan de ahorro energético diseñado por el Gobierno para cumplir el compromiso con Bruselas de ahorrar un 7% en el consumo de gas. José Eugenio afirmó que en su local no se va a «respetar esta absurda e ilegal norma de este traidor Gobierno». Y para ello ha iniciado una campaña regalando abanicos a sus clientes con el siguiente mensaje: «Gobierno dimisión». Algo que no gustó a la presentadora del espacio, Lorena García.

«Ningún hostelero de España, con buen criterio, va a poner el aire acondicionado a 27 grados, para eso es mejor apagarlo y así no consumes nada de energía. Así nuestros clientes no entrarían. No pagaré ni un céntimo de euro si me vienen a sancionar porque esto es ilegal como la mayoría de las normas y leyes que hace este Gobierno. No me preocupa en absoluto», afirmó categórico el propietario del Asador Guadalmina.

La presentadora del programa salió de inmediato en defensa del Gobierno para decir que las leyes están para cumplirlas, a lo que Arias-Camisón respondió que si eso fuera así, Sánchez podría ir a Cataluña a hacer cumplir las leyes sobre el 25% del castellano que incumple la Generalitat.

Al final de la entrevista, García le preguntó por los abanicos. Al ver que llevaban el mensaje de ‘Gobierno Dimisión’, García frunció el ceño: «Hombre, ¿no tenía otra mensaje que no fuera ese?». «Pues, no. Esta es la opinión de la mayoría de los españoles», respondió el propietario del Asador Guadalmina. Chema Crespo, ex militante socialista, salió en defensa a echarle un capote a la presentadora diciendo que «eso de la gran mayoría, habrá verlo», a lo que José Eugenio respondió con un lapidario: «Sí, ya lo vimos en Andalucía…».