José Eugenio es el propietario del famoso Asador Guadlamina (Marbella). Ya ha anunciado que no aplicará el decreto de «ahorro energético» del Gobierno de Pedro Sánchez, que le obliga a poner el aire acondicionado a 27 grados como máximo este verano. «No vamos a respetar esta absurda e ilegal norma de este traidor Gobierno. Estas medidas no van a arreglar nada», ha asegurado.

«Ningún hostelero de España, con buen criterio, va a poner el aire acondicionado a 27 grados para eso es mejor apagarlo y así no consumes nada de energía. Así nuestros clientes no entrarían. ¿Hasta cuándo vamos a aguantar esto? Estas medidas no van a arreglar nada», ha defendido José Eugenio en una entrevista concedida al programa Espejo Público de Antena 3.

En este sentido, al propietario del popular restaurante no le preocupan «ni lo más mínimo» las posibles sanciones que le puedan imponer a su establecimiento por no aplicar el plan energético del Ejecutivo. «No pagaré ni un céntimo de euro si me vienen a sancionar porque esto es ilegal como la mayoría de las normas y leyes que hace este Gobierno. No me preocupa en absoluto», ha indicado.

«Ahora le echamos la culpa de todo al cambio climático y a Putin. Llevamos ahorrando energía desde entonces porque a mi no me agrada nada tener que pagar una factura de 11.000 euros en julio. El primero que ahorra energía soy yo, al precio que está créeme que se pone bastante poco», ha apostillado el hostelero.

Hace unas semanas, José Eugenio también denunció la falta de trabajadores para su establecimiento porque «no encontramos personal». En esta entrevista, ha vuelvo a mencionar esta cuestión. «Aquí la crisis que hay es laboral, que no encontramos personal para trabajar. No hay gente porque no se les obliga a trabajar. Ofrecemos más salario de lo que marca el convenio y cumplimos con las horas establecidas. Aquí está todo perfectamente legal. Todos estos bocazas lo que hacen es injuriar», ha señalado.

«Gobierno dimisión»

El propietario del Asador Guadalmina es conocido profundo rechazo al Gobierno de Pedro Sánchez. De hecho, llegó a declarar persona non grata al presidente del Ejecutivo, así como a otros dirigentes de partidos de izquierdas. En su restaurante se reparten abanicos con la bandera de España y con el mensaje de «Gobierno dimisión». «A mí no me gustan ni la política ni los políticos, pero mucho menos me gustan los políticos de izquierda que lo que hacen es arruinar este país», ha defendido.

Esta semana se volvió viral en las redes sociales un vídeo en el que arremetía contra Sánchez por sus medidas de «ahorro energético». «A ver, sátrapa de la Moncloa, resulta que ante la mayor crisis energética de la historia de España, en lugar de abrir centrales nucleares, crear nuevas, bajar impuestos… Tu grandísima idea es que no llevemos corbata, apagar los escaparates de los comercios y poner el aire acondicionado en 27 grados, ¿esa es tu grandísima idea?», se preguntaba en este vídeo.