La junta de portavoces del Congreso de los Diputados ha aprobado la celebración de un pleno monográfico sobre corrupción en el que tendrá que comparecer el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. La cita versará sobre la trama del PSOE que afecta a tres hombres cercanos del líder socialista: su ex mano derecha en el partido, Santos Cerdán; el ex ministro José Luis Ábalos, y el ayudante de éste, Koldo García. Esta decisión se ha tomado con el rechazo de la formación socialista, que pretendía incluir otros temas de actualidad en el orden del día.

De este modo, durante la sesión de la mañana en la Cámara Baja, el jefe del Ejecutivo tendrá que dar explicaciones exclusivamente sobre los casos de corrupción que se investigan en los tribunales y que afectan al presidente. En la sesión de la tarde, Sánchez hablará sobre los demás temas que pretendía incluir en una sola comparecencia: cumbre de la OTAN, el Consejo Europeo y la conferencia internacional que la ONU celebrará en Sevilla a primeros de julio.

La pretensión del líder socialista era unirlo todo en una sola cita. Sin embargo, el PP y los socios de investidura de Sánchez afearon que no quisiera referirse de forma exclusiva a la corrupción en el Congreso. Finalmente, socios y oposición se han puesto de acuerdo para forzar a Sánchez a hablar en la Cámara Baja.

El 9 de julio es la primera fecha disponible que La Moncloa proporcionó al Congreso. El presidente del Gobierno ya aseguró que no podía comparecer antes en la Cámara Baja debido a las diferentes citas internacionales que tenía en los próximos días.

Investigación en el Tribunal Supremo

Cerdán, Ábalos y Koldo están siendo investigados en el Alto Tribunal por el presunto cobro de mordidas a cambio de adjudicaciones irregulares de contratos públicos a varias empresas.

Según el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, Cerdán ocupaba la cúspide de la presunta trama criminal que investiga el instituto armado. El documento expone que la trama habría recibido 620.000 euros por adjudicaciones irregulares, quedando pendientes otros 450.000 euros, todas estas cifras «gestionadas» por el que hasta este junio era mano derecha de Sánchez.

Esta decisión tiene lugar después de que este lunes, Ábalos y Koldo hayan comparecido en el Tribunal Supremo ante el juez instructor de la causa sobre la trama del PSOE, Leopoldo Puente. El ayudante del ex ministro se acogió a su derecho a no declarar, mientras que el que fuera secretario de Organización negó su participación, aseguró no reconocerse en los audios en poder de la Benemérita y exoneró a Santos Cerdán.

Ábalos incluso rompió a llorar tras conocer que el juez instructor de la causa en el Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, lo dejaba en libertad sin fianza. La reacción emocional del ex ministro se produjo tras conocer que el magistrado rechazaba este lunes enviarlo a prisión provisional junto a su ex asesor, como habían pedido las acusaciones populares lideradas por el PP.