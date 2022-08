El PP de la Comunidad de Madrid ha denunciado que mantener todos los escaparates de los comercios de la Gran Vía encendidos una semana «consumen menos que el helicóptero del presidente del Gobierno para ir de Moncloa a Torrejón».

Así se ha pronunciado el secretario general del partido en la comunidad, Alfonso Serrano, durante una entrevista en Onda Madrid, en la que ha dicho que el Gobierno tiene «mucha incoherencia e incongruencia».

Todos los establecimientos de la Gran Via una semana encendidos consume menos que el helicóptero del presidente del Gobierno para ir de Moncloa a Torrejón de Ardoz. @SerranoAlfonso en @ondamadrid pic.twitter.com/2UHy7pOOWO — PP Comunidad de Madrid (@ppmadrid) August 11, 2022

El decretazo de ahorro energético impuesto por Pedro Sánchez a través del Ministerio para la Transición Ecológica obliga a todos los comercios a apagar sus escaparates después de las 22 horas. Esta medida, junto con la de mantener los aires acondicionados a 27 grados en verano y 19 en invierno, es una de las más polémicas del real decreto.

«El consumo de gas del comercio y de los edificios públicos son el 13% del país. Pero es que al mismo tiempo nos dicen que no tenemos problema con el suministro de gas, que lo tenemos garantizado. Entonces, ¿para qué son estas medidas?»

Serrano ha continuado su intervención enel programa radiofónico recordando que en Madrid ya hay un plan de eficiencia energética que data de 2017. «Ahorra 1,6 millones de euros al año, y desde el2017 ha ahorrado más de 60.000 toneladas de CO2 y el equivalente a 26.000 toneladas de petróleo». El secretario general del PP de la CAM ha incidido en que eso se ha conseguido dialogando con los sectores y las instituciones, y ha recordado que sigue en vigor. «Por lo contrario lo que tenemos es un Gobierno de España que está lleno de incoherencia e incongruencia», ha afirmado.

La Comunidad de Madrid tiene «libertad de horarios», lo que significa que osdueños de los negocios pueden elegir si cierran entre las 22 o las 24 horas. «¿Se les va a obligar a apagar los escaparates pero lo pueden (el comercio) tener abierto?», se preguntaba Serrano. «El Gobierno no sólo lo ha hecho (el decreto) de manera improvisada si no que invade competencias que no son de su propio ámbito».