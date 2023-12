El portavoz del PP, Borja Sémper, ha negado este lunes que la representación legal que Esteban González Guitart, hijo del vicesecretario de Acción Institucional de los populares y ex eurodiputado, Esteban González Pons, ejerció como apoderado de la principal empresa gasística del régimen de Vladimir Putin, Gazprom, pueda afectar a la imagen del partido en Europa y a una posible candidatura del actual diputado nacional por Valencia a la Eurocámara.

En la primera rueda de prensa en la que el PP se ha pronunciado sobre este asunto, publicado la semana pasada por OKDIARIO y por el que Vox exigió explicaciones, Sémper ha expresado que el partido no teme consecuencias negativas para su imagen internacional, afirmando que «no existe» vinculación entre el hijo de González Pons y la multinacional Gazprom.

El propio Esteban González Guitart reconoció en conversación con OKDIARIO que en su etapa como abogado para el bufete internacional Baker & McKenzie, en efecto, este despacho tenía entre sus clientes a la filial de Gazprom en España, GP Exploración y Producción, y que él figuró como «representante en España» de la matriz entre el 10 de octubre de 2017 y el 31 de diciembre de 2018, y del 27 de marzo de 2019 al 31 de diciembre de ese mismo año

No obstante, el hijo de González Pons manifestó que no tuvo que «hacer ningún acto aceptando ese poder, porque no se hace» y explicó que una empresa o particular puede designar como apoderado a un tercero sin necesidad de que éste comparezca en el acto ni realice aceptación expresa alguna. Ni siquiera es preciso que ese tercero sea informado de que se le nombra apoderado, argumentó. «No hice ningún acto en representación de esa empresa, para nada», aseguró. «Personalmente no tuve ninguna relación ni con esa empresa ni con nadie de esa compañía», apuntó al respecto. Una versión a la que la dirección nacional del PP da credibilidad, según las fuentes consultadas.

Asimismo, sobre lo publicado este lunes por OKDIARIO respecto a que «González Pons representó a la UE en Iberoamérica mientras su hijo era apoderado de Gazprom en Bolivia», Sémper ha afirmado en rueda de prensa en Génova que «de las cosas más curiosas que yo he oído que se han achacado al Partido Popular, la de defender a Putin y Evo Morales es una de las más sorprendentes», ha subrayado.

Moción por Pamplona

Por otro lado, Sémper ha anunciado que el PP presentará mociones en todas las instituciones para comprobar si hay algún representante socialista «al que le queda la dignidad suficiente para rebelarse» ante el acuerdo alcanzado por PSOE con Bildu para arrebatar a UPN la alcaldía de Pamplona (Navarra) y entregarla a los herederos del brazo político de la organización terrorista ETA. Así, el también vicesecretario de Cultura del PP ha explicado que con esta iniciativa los populares buscarán que «los cargos socialistas se retraten: es indignante que callen y traguen», ha remarcado.

Sémper ha destacado que este domingo en Pamplona miles de personas salieron a la calle para decirle al PSOE de Pedro Sánchez que no se pueden levantar «muros con partidos que pretenden derribar la España constitucional». «Así no se construye un país, así se debilita una Nación», ha apostillado.