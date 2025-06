El PP reclama a Page que apoye una convocatoria de elecciones generales tras los escándalos del PSOE

El presidente del Partido Popular en Castilla-La Mancha, Francisco Núñez, no se conforma con las críticas que Emiliano García-Page lanza de vez en cuando contra Pedro Sánchez y ha anunciado una estrategia sin precedentes: llevar la petición de elecciones generales a todos los ayuntamientos de la región para forzar a los socialistas de Page a tomar partido a favor o en contra del presidente del Gobierno tras conocerse los escándalos de corrupción que le rodean.

En una rueda de prensa celebrada este lunes en Toledo, Núñez ha dicho que es absolutamente lamentable que en España no se hable de otra cosa que no sea de la corrupción generalizada del PSOE. «No hay corrillo, no hay conversación, no hay encuentro, no hay reunión en la que no se esté hablando de la corrupción del PSOE», ha señalado.

Así, el dirigente popular ha sido contundente al asegurar que «la petición de elecciones generales no viene del PP sino de la gran mayoría de nuestros paisanos, del sentir de la calle y del clamor popular». Una afirmación que subraya el hartazgo ciudadano ante los escándalos que salpican al Gobierno de Sánchez.

Durante su intervención el presidente castellanomanchego del PP ha reconocido tener dudas sobre las verdaderas intenciones del dirigente socialista, al admitir que no sabe si Page quiere que haya elecciones generales. «No sé qué tiene que esconder», ha dicho.

La realidad, ha aseverado, es que Page «tiene la llave y es quien puede utilizarla», por lo que debe «actuar con fuerza», ya que si los dirigentes socialistas apoyan al PP «la caída de Sánchez será inminente, la convocatoria de elecciones será inmediata y los españoles se lo agradecerán».

La iniciativa anunciada por Núñez no se limitará únicamente a los ayuntamientos. El PP también llevará esta petición a las Cortes de Castilla-La Mancha y a las diputaciones provinciales, creando así una presión territorial sobre el PSOE regional.

El objetivo es claro: conseguir la «unidad» del pueblo castellanomanchego para exigir elecciones generales y, de esta forma, reclamar a los representantes de cada provincia en el Congreso «que retiren su apoyo a Sánchez para que el Gobierno caiga ante todos los terribles casos de corrupción»

Núñez ha lanzado un ultimátum directo a los dirigentes socialistas de Castilla-La Mancha: «Hay que elegir» si se quiere estar con el partido de «Sánchez, Ábalos, Santos Cerdán y Koldo» o se quiere estar «con España y al servicio de los españoles».

El mensaje no puede ser más claro. El líder popular ha puesto sobre la mesa la disyuntiva definitiva para todos los cargos socialistas de la región: o apoyan la caída de un Gobierno marcado por la corrupción o quedan señalados como cómplices del deterioro institucional que vive España.

Con esta ofensiva, Núñez demuestra que el PP no se va a conformar con ser mero espectador de la crisis del Gobierno Sánchez. La estrategia territorial castellanomanchega puede convertirse en el modelo a seguir para el resto de comunidades autónomas donde gobiernan los populares, extendiendo así la presión sobre el PSOE a nivel nacional.