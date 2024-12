El PP pide llevar a la Fiscalía la «omisión» a la verdad de Torres al decir que no conocía a Aldama

El PP no se cree al ministro Torres cuando ha negado conocer al comisionista la trama Koldo, Víctor de Aldama. Por ello, quiere que la Mesa del Congreso lleve a Ángel Víctor Torres, responsable de la cartera de Política Territorial, ante la Fiscalía por la presunta «omisión» a la verdad sobre su relación con el conseguidor imputado. Se refiere el PP, sobre todo, al testimonio que ofreció en su comparecencia en la comisión de investigación sobre la compra de mascarillas, donde aseguró: «No le conozco». Sin embargo, días después matizó ese rotundo desconocimiento con un «es complicado asegurar que no me haya reunido con él». Tampoco descartaba ya que aparezca una fotografía de ambos juntos.

La petición de denunciar ante la fiscalía al ministro Torres la he hecho el PP durante el debate de la moción impulsada por los populares para exigir al Gobierno que colabore con la Justicia para «esclarecer» las tramas de corrupción que rodean al Ejecutivo, al entorno del presidente Pedro Sánchez y al PSOE. El encargado de defender la iniciativa ha sido el popular Ángel Ibáñez, quien cree que el Ejecutivo se ha «instalado» en la «mentira» para «sobrevivir» y se ha olvidado de toda «ética» posible.

De hecho, ha aprovechado su intervención para emplazar a la Mesa a que, siguiendo la ley orgánica de comparecencia ante comisiones, ponga en conocimiento de la Fiscalía lo que a su juicio fue omisión a la verdad por parte del ministro Torres, durante la comisión de investigación sobre la compra de mascarillas en la Cámara Baja al afirmar que no conocía al presunto conseguidor del caso Koldo, Víctor de Aldama.

«Es una obligación que tiene la presidencia de esta Cámara y esperamos que no miren para otro lado y dejen de fajarse de la acción de la justicia como están tratando de hacer de modo permanente», ha incidido.

De su parte, la diputada del PSOE María Dolores Corujo ha aprovechado su turno para defender al ministro Torres e incidir en que «no tiene nada que ver» con la trama del cobro de mordidas por los contratos de mascarillas y que «goza de la confianza plena» del Ejecutivo y del presidente Pedro Sánchez.

Además, ha criticado la estrategia política del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que cree que está marcada por «la mentira, el bulo y la infamia» a pesar de que, según ha dicho, intente «revestirse con galas de moderado y de dialogante».

Mientras tanto, el diputado de Vox Andrés Rodríguez, ha denunciado que la iniciativa del PP está llena de «incoherencias y contradicciones» y que es propia de una «oposición ficticia y pactada». «El gobierno ya ha dicho que va a colaborar, pero su concepto de colaboración es guardar silencio», ha ironizado.