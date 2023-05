El Partido Popular de Madrid ha asistido este domingo a la manifestación convocada por las asociaciones S.O.S. Rural y la Federación de Caza madrileña en la capital e insiste en que se «van seguir trabajando por mejorar las condiciones de vida y las oportunidades de la agricultura, la ganadería y el campo madrileño». «Es incomprensible la obsesión de la izquierda por criminalizar al sector. Al Gobierno de Sánchez hay que decirle alto y claro que deje de criminalizar al campo y sus trabajadores y que tome buena cuenta de las acciones que se están desarrollando desde los gobiernos autonómicos, como es el caso de la Comunidad de Madrid, y que cese en su empeño de gobernar en base al puro ecologismo radical y al sectarismo ideológico», señalan.

Así lo ha indicado el secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, quien ha defendido que los populares «están del lado del campo y de sus reivindicaciones, como así han demostrado las políticas impulsadas por el Gobierno de la Comunidad de Madrid, liderado por Isabel Díaz Ayuso».

«El PP de Madrid también mira al Madrid rural. El plan Terra es un claro ejemplo de ello y ha resultado ser un impulso sin precedentes para el campo madrileño y la industria asociada», ha comentado el dirigente popular, indicando que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso impulsó el febrero de 2020 el proyecto, dotado de 50 medidas y 100 millones de euros, «que ha supuesto un impulso sin precedentes para el campo madrileño y su industria asociada, y que ya está ejecutado en más de un 85%».

Por su parte, la secretaria de Actas del PP de Madrid y portavoz del GPP en la comisión de Medio Ambiente de la Asamblea de Madrid, Míriam Bravo, ha acudido a la manifestación acompañada del director general de Biodiversidad y Recursos Naturales de la Comunidad de Madrid, Luis del Olmo, y el director general de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Ángel Oteo.

«El campo nos necesita más que nunca y el año pasado cientos de miles de agricultores, ganaderos, regantes, gentes del mundo del toro, apicultores, etc., lanzaron una llamada de auxilio desesperada para que no se deje morir su modo de vida ante las afrentas constantes del Gobierno de Sánchez», ha asegurado la dirigente popular, para afear que «como no les han hecho caso, una vez más se lanzan a la calle para defender sus derechos».

Como ha indicado Bravo, «de poco sirve lamentarse por la España vacía si no se ponen los medios para revitalizarla», al tiempo que ha criticado que «al campo no se le defiende cuestionando su calidad y buenas prácticas».

Así, ha defendido que desde el PP de Madrid «seguirán defendiendo los intereses del campo y nuestra industria alimentaria allí donde se vean amenazados», al tiempo que «seguirán pidiendo rebajas fiscales que ayuden a productores y consumidores».

«Somos conscientes de la importancia de la agricultura y la ganadería porque son sinónimo de arraigo y riqueza, de un campo vivo, de relevo generacional y de conexión con nuestra tierra y nuestra identidad, así como del potencial de su industria asociada», ha insistido Míriam Bravo para, a reglón seguido, corroborar que en la Comunidad de Madrid «se seguirá dando respuesta, con actuaciones reales y concretas, a las demandas y necesidades que el sector nos ha venido trasladando durante los últimos años».

«El PP de Madrid está del lado de todos los trabajadores del sector primario, como pescadores y cazadores, que cuidan más que nadie de la naturaleza gracias a que llevan siglos defendiendo la biodiversidad y el entorno natural. Nadie de la izquierda va a darles lecciones sobre lo contrario y el Gobierno de la Comunidad de Madrid va a continuar aplicando las políticas continuistas que ya ha impulsado el Gobierno de Ayuso para incentivar a los agricultores, ganaderos, pescadores o cazadores y seguir incentivando el campo», ha concluido.