El PP lanza un manifiesto contra los pactos de Sánchez: «Vamos a dar la batalla contra la impunidad»

El PP ha lanzado este sábado un manifiesto contra los pactos de investidura de Pedro Sánchez que prevé aplicar una ley de amnistía a todos los presos catalanes por el golpe de Estado del 1 de octubre de 2017. «Vamos a dar la batalla contra la impunidad. Lo haremos en las instituciones, en los parlamentos, en los tribunales de justicia, en la Unión Europea y, sí, también en las calles. De forma pacífica, cívica y legítima. Como estamos haciendo hoy», publican.

Según el partido que dirige Alberto Núñez Feijóo estos acuerdos vulneran el principio de igualdad entre los españoles. «En cada rincón de nuestro territorio decimos: No al privilegio. No a la impunidad. No a la amnistía», defienden en el documento.

Los populares defienden que España es una nación con siglos de historia que «nunca se ha callado ni se va a callar ante la desigualdad y que siempre ha sabido sobreponerse a las dificultades».

«Lo hicimos también cuando el separatismo catalán dio un golpe a la Constitución y la convivencia y lo volveremos a hacer ahora que lo vuelve a intentar liderado por aquel que debería ser el primero en impedirlo. Hace 45 años los españoles aprobamos masivamente una Constitución con la que construimos una democracia de ciudadanos libres e iguales, asentada sobre la unidad y la pluralidad, con unos poderes públicos sometidos a la ley y el Estado de derecho. Nos convertimos en un ejemplo en todo el mundo», manifiestan.

Asimismo, se refieren a las protestas que se están produciendo en todo el país contra Pedro Sánchez y afirman que España volverá a ser una ejemplo para el mundo con «esta reacción firme y serena del pueblo español al ataque que sufre nuestra Carta Magna, la división de poderes y las bases mismas de nuestra democracia».

La formación azul dice que esta vez la amenaza se redobla porque «es el Presidente del Gobierno el que se ha puesto al frente del movimiento independentista que busca derrotar al Estado, buscando romper la igualdad entre los españoles, amordazando a jueces y fiscales y humillando a nuestro país».

«Están vendiendo la libertad y la igualdad de los españoles y lo hacen como suelen hacerlo los delincuentes: a escondidas, ocultándose, engañando. La gobernabilidad de nuestro país se ha decidido fuera de nuestro país. Se han ido fuera de España en su intento de destruir la democracia española. No dan la cara», escriben.

En este sentido, se preguntan si queremos vivir en una España rota y desigual que han pactado lejos de España. «No. Queremos que la libertad, la igualdad y la convivencia sigan marcando nuestro horizonte», afirman.

Por último, en su manifiesto el PP asegura que desde el Gobierno «quieren nuestro silencio, pero van a tener una respuesta serena y firme». «Tenemos la convicción de que la democracia española prevalecerá. Algún día la historia contará que España se puso en pie, con serenidad y firmeza, para decir basta y para defender la igualdad entre los españoles. ¡España no se rinde!», declaran.

Cabe decir que este manifiesto ha sido publicado un día antes de la gran manifestación convocada por el Partido Popular en la madrileña plaza de Colón donde se espera que acudan miles de personas a protestar contra Pedro Sánchez y sus acuerdos con los independentistas.