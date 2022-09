El Partido Popular Europeo se ha descolgado este sábado con una petición de medidas urgentes para hacer frente a la inflación entre las que cita una revisión del mecanismo de fijación de los precios de la energía de la UE. Esto es, que solicita a la Comisión Europea «desvincular el precio de la electricidad del precio del gas». O, dicho de otra forma, ampliar a otros países de la Unión la excepción ibérica que pactaron España y Portugal.

Así lo ha expresado en un mensaje en sus redes. Sin embargo, es precisamente esa isla ibérica y la desvinculación de ambos precios energéticos lo que ha rechazado el líder del Partido Popular en España, Alberto Núñez Feijóo.

❗ Urgent action is needed to address rising #energyprices and living costs for Europeans!

As one of the short-term measures, we call on the @EU_Commission to review the EU energy price building mechanism.

Solution: Decouple the electricity price from the gas price pic.twitter.com/3bavdgMY2A

— EPP Group (@EPPGroup) September 17, 2022