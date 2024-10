El PP cita en el Senado a Marlaska y al ex director de la Guardia Civil del chivatazo en el ‘caso Koldo’

El PP ha reactivado la comisión de investigación sobre el caso Koldo y sus ramificaciones que se sigue en el Senado citando al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, a su secretario de Estado, Rafael Pérez, al ex director de la Guardia Civil que dio el chivatazo a Koldo García de que estaba siendo investigado, Leonardo Marcos, y al ex alto cargo del Gobierno David Cierco que recibió como director de Red.es las cartas de recomendación de Begoña Gómez sobre su socio Carlos Barrabés.

Estos nombres aparecen el listado que el PP ha registro en el Senado. Estas próximas comparecencias cobran todavía mayor importancia a la luz de lo conocido en las últimas horas. El Grupo de la portavoz Alicia García ha propuesto estas citaciones que han sido aceptadas por la Mesa de la Comisión: Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior, y José Manuel Fraile Azpeitia, subdirector general de Gestión Económica y Patrimonial en 2020, han sido llamados para el jueves 24 de octubre; Rafael Pérez Ruiz, secretario de Estado de Seguridad, para el viernes 25 de octubre; Leonardo Marcos González, ex director de la Guardia Civil, y Rubén Villalba Carnerero, ex comandante de la Guardia Civil, para el lunes 28 de octubre.

Asimismo, serán convocados Alberto Martínez Lacambra, ex director general de Red.es de 2021 a 2023, para el martes 29 de octubre; David Cierco Jiménez de Parga, director general en el año 2018-2021 de Red.es, para el miércoles 30 de octubre; Lisandro Manu Marque, director corporativo de desarrollo internacional de Globalia, para el martes 5 de noviembre; Ignacio Saavedra, responsable de contratación de Red, para el miércoles 6 de noviembre; y Javier Hildalgo, ex CEO de Globalia, para el jueves 7 de noviembre.

«Cada día que pasa conocemos una noticia más grave que la anterior sobre el caso de corrupción que acorrala al Gobierno. Chivatazos, bolsas de dinero entrando a Ferraz… todo apunta a una trama amplia, organizada y dirigida», señalan fuentes del PP.

Por ello, su grupo en el Senado, remarcan las fuentes, seguirá la misma línea de trabajo desde que comenzó esta comisión de investigación, y que «tantos frutos está dando en cuanto a conocer la verdad, destapar las mentiras del Gobierno y asunción de responsabilidades», afirman las fuentes. «Ante el silencio de Sánchez, su Gobierno, su partido y su entorno, los españoles demandan respuestas y obligaremos en el Senado a que den explicaciones», subrayan.

Chivatazo

Este jueves se conoció un nuevo informe de la UCO aportado al caso Koldo que investiga la Audiencia Nacional donde se revela que el ex director general de la Guardia Civil Leonardo Marcos dio el chivatazo a los investigados en la trama. Según el documento, al que tuvo acceso OKDIARIO, Koldo le trasladó a los cabecillas de la trama que fue Marcos la persona que le informó de ciertos detalles sobre la investigación. Leonardo Marcos fue designado por el Gobierno de Pedro Sánchez en junio de 2023 y, precisamente, cesó en su cargo hace escasas fechas, en el mes de septiembre. Aseguró que dimitía «por cuestiones personales»; sin embargo, su marcha coincide con la elaboración de este informe que le señala. Fue entonces cuando Sánchez colocó de nuevo al frente del Instituto Armados a Mercedes González , que era su antecesora en el cargo.

«En el segundo semestre de 2023 Koldo conocería que le estaban realizando vigilancias. Así, en numerosas ocasiones llamaría a Rubén -el guardia civil imputado en el caso Koldo- con el objetivo de que éste le confirmase que era la Guardia Civil y en concreto la UCO la Unidad que se encontraba tras él», recoge el informe de la UCO. Del análisis de los móviles que fueron intervenidos el pasado mes de febrero, tras practicarse las detenciones de los cabecillas de la trama, se desprende que fue el propio ex director de la Benemérita quien alertó a Koldo García de las pesquisas. Por su parte, en declaraciones a Ep, el ex asesor de José Luis Ábalos negó este miércoles de forma categórica que conozca al ex director del Instituto Armado, rechazando lo sostenido por la UCO en su informe.

También será relevante el testimonio que preste en la comisión de investigación, donde está obligado a decir la verdad, David Cierco, el alto cargo del Gobierno de Pedro Sánchez que estaba el frente del organismo público Red.es cuando la mujer del jefe del Ejecutivo, Begoña Gómez, remitió sendas cartas recomendación para la UTE integrada por una empresa de su socio, Carlos Barrabés.

David Cierco formó parte -como Pedro Sánchez- de Economistas 2004, el lobby socialista liderado por Miguel Sebastián que hizo oposición al Gobierno de José María Aznar. Luego trabajó en el Gobierno de Zapatero y más tarde se presentó a las elecciones municipales de 2011 como cabeza de cartel del PSOE a la Alcaldía de Pozuelo de Alarcón (Madrid), lugar de residencia de Pedro Sánchez y Begoña Gómez antes de instalarse en la Moncloa. Repescado como alto cargo del Ejecutivo socialista, David Cierco llegó a la dirección de Red.es en julio de 2018 y fue en 2020, entonces todavía bajo su mandato, cuando este organismo público licitó los contratos para los que Begoña Gómez recomendó a Barrabés.