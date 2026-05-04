El PP balear felicita a los organizadores de la marcha independentista Correllengua

El Partido Popular balear no ha tenido inconveniente en celebrar la organización del Correllengua, una marcha independentista que exigirá mantener la imposición del catalán en Baleares. Parecen haber olvidado que las entidades convocantes organizaron en mayo de 2024 una concentración contra el Govern del PP de Marga Prohens cuando sólo llevaba un año en el cargo.

«Desde el PP Balear queremos felicitar a la organización del Correllengua», ha asegurado Sebastià Sagrera, diputado, portavoz del PP balear en el Parlamento de las Islas Baleares y coordinador general del partido.

«El PP Balear es padre y protector de la ley de Normalización Lingüística. Durante toda la legislatura la hemos defendido, sostenido y marcado como línea roja en todas las negociaciones, a pesar de las intenciones de la izquierda de utilizar nuestra lengua para confrontarnos con la ciudadanía», ha añadido el portavoz del PP balear ante el Correllengua Agermanats.

La marcha Correllengua Agermanats se celebró en Palma este domingo organizada por la Obra Cultural Balear (OCB) y Joves per la Llengua, entidades independentistas afines a la izquierda radical catalanista.

Este evento es anual y se convoca para celebrar la imposición del catalán en Baleares. Este año se ha extendido de las islas a Cataluña y a la Comunidad Valencian. El pistoletazo de salida se dio en Francia, en la localidad de Prada, que el imaginario separatista de los quiméricos Països Catalans sitúa en la inexistente Cataluña norte.

El objetivo de esta cita no es otro, como defendieron los organizadores, que exteriorizar «el compromiso de la sociedad mallorquina con la lengua catalana, una lengua que nos une y nos hermana con muchos otros territorios, con la voluntad de continuar generando espacios colectivos de defensa y promoción del catalán».

Las entidades convocantes son las mismas que en mayo de 2024 tras apenas un año en el cargo, organizaron una concentración contra el Govern del PP de Marga Prohens tras su anuncio de poner en marcha en los colegios de Baleares un tímido plan piloto voluntario de la libre elección de lengua en la primera enseñanza, y que apenas ha alcanzado este curso a una veintena de centros educativos.