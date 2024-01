El PP tras el ataque de Ribera al juez de Tsunami: «Es muy grave que insinúe que prevarica»

El PP califica de «gravedad extrema» que la vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Ribera, haya atacado al juez del caso Tsunami, Manuel García-Castellón, por pedir que se investigue por un presunto delito de terrorismo al ex presidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont. «Es de una gravedad extrema que una vicepresidenta del Gobierno insinúe que hay jueces que prevarican en su toma de decisiones», lamentan los populares.

«El sanchismo asume el discurso independentista de que la Justicia no es imparcial y Ribera pone voz a los que dicen que en España hay lawfare. Duele ver al Gobierno de nuestro país recitar el argumentario independentista, desprestigiando de paso nuestro sistema democrático. Cada vez cuesta más diferenciar las declaraciones que hacen los dirigentes del PSOE de aquellas que hacen los de ERC o Junts», aseguran desde la formación liderada por Alberto Núñez Feijóo.

Fuentes internas del recuerdan desde el PSOE «no cuestionaban la imparcialidad del juez García-Castellón cuando instruía el caso Púnica, el caso Lezo o el caso Kitchen». «Queremos saber si el ministro de Justicia o la ministra de Defensa, jueces de profesión, opinan como Ribera. Su silencios y el de Sánchez confirmarían que el PSOE ya no cree en aquellos estamentos de la Justicia española en la que no haya un juez o magistrado elegido directamente por el presidente del Gobierno», destacan los populares.

El partido de Feijóo exige «el cese de los ataques a los jueces españoles por parte de los independentistas, pero sobre todo, y también, por parte del Gobierno».

«Una vicepresidenta acusando a un magistrado de prevaricación. El ataque del gobierno a la división de poderes y a la defensa de los políticos indepes a costa de nuestro Estado de Derecho sigue su escalada», ha afirmado el portavoz nacional del PP, Borja Sémper, en un mensaje colgado en las redes sociales. «El Gobierno replica el argumentario independentista. Que una vicepresidenta insinúe que hay jueces que prevarican continúa la línea del gobierno de destrozar la separación de poderes. Exigimos que Gobierno e independentistas cesen ya los ataques a los jueces», ha añadido el PP en otro mensaje para defender al juez que investiga la causa de Tsunami Democràtic por un posible delito de terrorismo.

El Gobierno replica el argumentario independentista. Que una vicepresidenta insinúe que hay jueces que prevarican continúa la línea del gobierno de destrozar la separación de poderes. Exigimos que gobierno e independentistas cesen ya los ataques a los jueces. https://t.co/u0m1laBUPJ — Partido Popular (@ppopular) January 19, 2024

«Tiene una implicación política»

Teresa Ribera ha atacado al juez que investiga la causa sobre Tsunami Democràtic asegurando que tiene «cierta querencia» a pronunciarse en «momentos políticos sensibles». «Yo sería muy cauta con respecto a la manera en la que se estaba pronunciando este juez, que como digo nos tiene acostumbrados a que siempre se incline en esta misma dirección, que evidentemente tiene una implicación política importante y suele salir a colación en momentos políticos sensibles», ha afirmado este viernes en una entrevista concedida a La Hora de La 1 de TVE.

«Hay algunas personas que ostentan esa representación institucional del Poder Judicial que tienen cierta querencia por pronunciarse siempre en una misma dirección y en un momento particularmente oportuno frente a lo que por lo demás suelen ser los pronunciamientos de otros compañeros dentro del ejercicio de ese Poder Judicial», ha apostillado.

Así se ha mostrado la vicepresidenta tercera del Gobierno al ser preguntado sobre que el juez García-Castellón haya desestimado el recurso presentado por la Fiscalía contra su decisión de enviar la causa sobre Tsunami Democràtic al Tribunal Supremo para que se investigue por un presunto delito de terrorismo en la causa a Puigdemont, a la dirigente de ERC Marta Rovira y a otras diez personas, al tiempo que mantiene que los hechos fueron terrorismo.

Además, considera que el magistrado se guía por un criterio político y que «siempre tiene mucho acierto en la sensibilidad de las fechas». «Debe explicar su pronunciamiento. Corresponde esperar a ver qué es lo que ocurre», ha apostillado.

Preguntada sobre si lo considera un caso de lawfare, como denuncian los separatistas, la vicepresidenta tercera del Gobierno ha explicado que es «capital» entender que no sólo importa el ejercicio del Poder Judicial, sino también «las formas y las motivaciones», de ahí que el PP denuncie que Ribera «pone voz a los que dicen que en España hay lawfare» tras atacar al juez del caso Tsunami.

«Pero también esa valoración de oportunidad sobre el momento en que salen a la luz estas informaciones es relevante», ha remarcado Teresa Ribera, en alusión a las negociaciones del PSOE con Junts y ERC para que salga definitivamente adelante la Ley de Amnistía que permitió la investidura de Pedro Sánchez.