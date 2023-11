El PP acusa al Gobierno de mentir para no informar a las autonomías de los miles de inmigrantes que les endosa

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, canceló este domingo por sorpresa la reunión de la Conferencia Sectorial de Inmigración que se había convocado para este lunes. Era el foro en el que el Gobierno iba a dar la cara, por fin, ante las autonomías que llevan semanas recibiendo a miles de inmigrantes ilegales que el Ejecutivo decidió repartir por España tras la avalancha migratoria que arrancó en octubre en Canarias.

Las autoridades autonómicas se quejaron de que el Gobierno las ninguneó, que no contó con las administraciones regionales. Escrivá iba a dar la cara, por fin, este lunes. Pero a última hora ha decidido aplazar la reunión. Y lo ha hecho con un argumento falso, según han subrayado desde el PP: se ha escudado en que no iba a haber quórum por la ausencia de diversos representantes autonómicos, pero los populares han subrayado que eso no es cierto.

La consejera de Familia, Asuntos Sociales y Juventud de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila, del PP, ha criticado la cancelación de esa conferencia sectorial con menos de 24 horas de antelación. «El Gobierno de Sánchez ha utilizado una excusa falsa para no convocar diciendo que habrá falta de quórum, algo que no es así porque las comunidades que no iban a estar presentes ya habían delegado su voto», ha indicado en un vídeo.

Por ello, Dávila ha criticado al ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, de «dejar de nuevo sin información a los gobiernos autonómicos y ayuntamientos, que somos los que en pocas semanas atenderemos sin financiación del Estado a estas personas cuando dejen de estar en los campamentos de Sánchez».

«Han pasado de los abrazos y la propaganda del Aquarius a la más absoluta improvisación y encima tratando de que esto pase desapercibido. Todo un ejercicio de cinismo», ha apostillado la titular regional de políticas sociales.

La reunión que finalmente ha sido cancelada se convocó el pasado 6 de noviembre. Escrivá firmó la convocatoria y él ha decidido su suspensión, sin decir cuándo piensa celebrarla. Vuelve a dejar en la estacada a las autonomías, sin fecha a la vista.

Avalancha de inmigrantes

Un total de 46.862 migrantes han llegado a España de forma irregular en lo que va de año, lo que supone un incremento del 62% (17.936 más) respecto al mismo periodo del año pasado, según datos del balance del Ministerio del Interior a 15 de noviembre de 2023, consultados por Europa Press.

Así, en la primera quincena de noviembre han entrado de forma irregular por cualquiera de las vías un total de 2.458 migrantes. De este modo, 2023 es ya el segundo ejercicio con más llegadas de migrantes de forma irregular a España después de 2018 (más de 57.000 llegadas) y el primero a Canarias, por delante del año 2006, cuando se produjo la llamada ‘crisis de los cayucos’ y arribaron al archipiélago 31.678 personas.