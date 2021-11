La ministra portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha zanjado hoy la polémica sobre las intenciones del Ejecutivo con la reforma laboral: «Una nueva norma deroga siempre la anterior y no se puede derogar si no hay una alternativa», ha sentenciado durante una entrevista con Susanna Griso en Espejo Público.

Rodríguez resuelve así la polémica abierta entre las vicepresidentas Nadia Calviño y Yolanda Díaz. «Vamos a transformar el mercado de trabajo y vamos a mejorar nuestra economía implementando unos cambios», ha explicado Rodríguez.

«Esto exige de un nuevo marco de relaciones laborales». La ministra, sin embargo, no ha querido entrar «en el fondo de la cuestión» porque todavía no ha concluido las negociaciones con sindicatos y empresario. El terreno a pisar es aún demasiado inestable y prefiere andar con pies de plomo para no abrir más polémicas como las de las últimas semanas.

«Y queda muy poquito tiempo, la negociación tiene que estar terminada antes de fin de año y tengo mucha confianza en que vamos a llegar a un acuerdo empresarial y sindical», ha explicado la portavoz en el programa de Antena 3.

«No nos queremos quedar sólo en volver al año previo a 2012, queremos una reforma estructural», ha concluido Isabel Rodríguez.