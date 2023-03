La perspectiva de género está impregnando a más no poder el Cuerpo Nacional de Policía (CNP). Los nuevos agentes que accedan al Cuerpo o quieran promocionar deberán aprenderse 37 nuevas sexualidades y 10 orientaciones sexuales. Conocer este vocabulario, que incluye términos como «antrosexual», «escoliosexual» o «birromántico», es fundamental para ser un buen policía. OKDIARIO se ha puesto en contacto con los agentes para conocer su opinión sobre estos nuevos conceptos que deben acuñar. «¿Homorromántico? Me he quedado pasmado», asegura con sorpresa el subinspector de la Policía Nacional, Alfredo Perdiguero.

Según desveló este periódico, las personas que se enfrenten al examen de conocimientos para acceder a la escala básica o ascender a la escala ejecutiva tendrán que conocer hasta 37 identidades de género diferentes. Lo de reconocerse sólo como hombre o mujer ya no es de este siglo en algunos casos. Así, la policía debe conocer la definición de términos como «antrosexual», «homorromántico», «grisexual», «panromántico», «birromántico» o «pangénero» si desea progresar en su carrera o simplemente acceder al Cuerpo.

Si bien estos términos pueden resultar extraños para la población general, los agentes deben conocer a la perfección estos términos. Para ello, los agentes aseguran en una entrevista con este periódico que «ya se han puesto las pilas» para añadir estas palabras a su vocabulario. «Es fundamental para ser un buen comisario saber diferenciar entre birromántico o dimesexual», explica el inspector y vicepresidente del Sindicato Profesional de Policía, Daniel López.

Los temarios de la Policía Nacional ya incluyen estos nuevos tipos de sexualidad que se manejan abiertamente en España. O al menos es lo que intenta el Gobierno y sus socios. Los temas 29 y 30 del examen de oposición incluyen menciones a la libertad sexual, a los delitos de odio por motivación sexual y a las nuevas realidades y «grupos sociales» que están presentes en la sociedad española. De ahí sale la lista de todos esos nuevos géneros y orientaciones sexuales que, en palabras de los agentes, «son espeluznantes».

Y es que si usted no sabe qué es ser «escoliosexual» olvídese de ser policía. También si no conoce lo que es una persona con «sexo disconforme o non conforming». «Estos términos van a afectar poco a la labor policial», explica el portavoz del sindicato Jupol, Pablo Pérez. Asimismo, junto al resto de compañeros, coincide en que es necesario que desde el Ministerio del Interior se den indicaciones sobre cómo actuar. «Necesitamos armas procesales», explica Perdiguero, un agente que dirige una oficina de denuncias. Por su parte, desde el Sindicato Profesional de la Policía (SPP) le piden un nuevo protocolo de actuación. Todo ello para poder actuar con la mayor profesionalidad posible ante las 37 nuevas sexualidades que el Gobierno dice que hay en España.