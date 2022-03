La crisis provocada por el giro histórico del PSOE en relación al Sáhara Occidental, dando como válida la propuesta de Marruecos, es una de las más graves que ha vivido la coalición socialcomunista. Está por ver si, como hasta ahora, los socios logran limar las diferencias y seguir gobernando juntos o si por el contrario sus desavenencias acaban en ruptura. Fuentes de Unidas Podemos, que no esconden su enfado, no descartan ningún escenario. «Se han cruzado líneas rojas muy graves», sostenían este domingo. Y supeditan a las explicaciones que pueda dar Pedro Sánchez, que por el momento no tiene intención de comparecer, «un cambio en las relaciones con el PSOE».

Preguntadas esas fuentes una y otra vez si eso quiere decir que puedan salir del Gobierno de forma inminente, se limitan a hablar de «cambio en las relaciones» con los socialistas. Ese paraguas abarca desde endurecer más sus posiciones en el Congreso, rompiendo las normas de no contravenir los temas que afectan al Ejecutivo, hasta la dimisión de los ministros o mantener un perfil propio más marcado sin salirse del gabinete ministerial. Dentro del espacio que representa Unidas Podemos hay una profunda división entre los que creen que ha llegado el momento de romper el pacto de coalición y entre los que apuestan por resistir. La gran pregunta que se hacen todos es si les desgasta más seguir gobernando o el dar por roto el acuerdo con el PSOE.

Si hasta hace poco Yolanda Díaz y las dirigentes de Podemos prácticamente ni se dirigían la palabra, la situación provocada por la decisión unilateral adoptada por Pedro Sánchez, les ha unido más que nunca. A diferencia de lo que ocurrió con el envío de armas a Ucrania, cuando Díaz y los ministros de Podemos mantuvieron posiciones contradictorias con reproches mutuos incluidos, en este tema hay pleno consenso en Unidas Podemos. Una unidad para rechazar de plano la postura adoptada por el presidente del Gobierno. No entienden su decisión. Y evidentemente tampoco la comparten y quieren que la revoque.

El pasado sábado por la mañana, horas después de conocerse la carta enviada a Marruecos y tras la confirmación por parte del Gobierno del cambio en las relaciones diplomáticas con Rabat, los socios del PSOE instigaron una solicitud de comparecencia urgente de Pedro Sánchez para dar explicaciones. Podemos convenció al resto de socios minoritarios, los que dan estabilidad a la coalición, para que registrasen la petición en las Cortes Generales. Los morados no estamparon su firma en la petición, que debatirá la mesa el martes, como sí hicieron ERC, PNV, Junts per Catalunya, EH Bildu, el BNG, Coalición Canaria, Nueva Canaria, Compromis y Más País. Sabían que de hacerlo las relaciones con los socialistas habrían quedado prácticamente rotas.