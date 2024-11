La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, ha arremetido contra el gobierno de Pedro Sánchez por su gestión de la riada de Valencia, acusándolo de priorizar intereses políticos sobre la vida de los valencianos. La diputada asegura que Sánchez «no movió un solo dedo desde el primer día porque para él lo importante era colocar a los suyos en TVE que la tragedia de la DANA».

En una dura intervención en las Cortes, la diputada cordobesa cargó contra el gobierno de Pedro Sánchez por su gestión de la devastadora riada que azotó Valencia: «Señor ministro [Marlaska], me imagino que hasta usted reconocerá que no es usted el que debería estar aquí haciendo esta comparecencia», comenzó Millán, para añadir que Marlaska «es una herramienta intercambiable más de Sánchez, le han encomendado la ardua tarea de defender lo indefendible».

La diputada cuestionó duramente la respuesta del gobierno ante la catástrofe. «Aquí hoy debería estar Sánchez dando la cara, explicando por qué no movió un solo dedo desde el primer día, explicando por qué el día de la riada la prioridad del gobierno era colocar a los suyos en Televisión Española y no socorrer a los valencianos».

Millán también criticó a la ministra Teresa Ribera, a quien responsabilizó de que no se hayan ejecutado las presas, incluso algunas anunciadas por su propio partido. «¿Y por supuesto, Sánchez huido a decir en esa cumbre del clima que el cambio climático mata, y usted aquí diciendo que la culpa es de los ciudadanos que emiten CO2? Pues mire, lo que mata es no declarar la situación de emergencia. Lo que mata es quedarse cruzados de brazos viendo la catástrofe sin mover un solo dedo por puro interés político. Lo que mata es no haber construido las obras y haber derruido las presas por puro fanatismo climático. Eso es lo que mata y no el cambio climático».

Millán denunció la falta de acción del gobierno y su incapacidad de respuesta ante las emergencias. «Aquí han quedado claras varias cosas. En primer lugar, que tenemos un gobierno malintencionado que ha actuado con dolo, que ha abandonado a los valencianos a su suerte vengándose de que no hayan elegido un gobierno regional del Partido Socialista. Que tenía pleno conocimiento de la gravedad de los hechos y que no actuó y la prueba de su mala intención es que cuando a ustedes les interesa, ustedes retuercen la ley hasta la extenuación para beneficiar a sus socios separatistas».

Por último, la diputada de Vox concluyó su intervención con un contundente mensaje sobre la falta de compromiso del Gobierno. «Ustedes no hacen más que subir los impuestos a los españoles que viven por y para pagar y pagar y pagar en nombre de un estado que cuando se le necesita no existe. Ustedes han dicho que van a aplazar el pago del IRPF a 2025… ¡Oiga que 2025 es pasado mañana! ¿Cómo van a pagar la gente que lo ha perdido todo hoy o dentro de seis meses sus impuestos? Una gente que lo ha perdido absolutamente todo. ¿Cómo lo van a pagar? Y ¿A dónde va ese dinero? A la sanidad no va, a la educación no va, a los trenes está a la vista que no. Ustedes baten récords en recaudación y cuando ocurre una desgracia como la de Valencia son los españoles de a pie los que tienen que coger su coche e irse hasta allí a atender a la gente, porque el Estado ni está ni se le espera».