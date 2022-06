«Hay que prepararse para cualquier escenario». Tajante, imprimiendo miedo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, prepara el terreno para un otoño con cortes de gas y subida de precios de los que ya ha empezado a responsabilizar al presidente ruso Vladímir Putin. Asegura que hay que decir la verdad a los ciudadanos sin «paños calientes», porque Rusia está utilizando el gas y el petróleo como un arma más de guerra.

El jefe del Ejecutivo, en una entrevista en La Sexta, ha admitido que el dato de la inflación del mes de junio, que supera el 10%, es muy malo. Aunque ha afirmado que lo tenían previsto porque Putin está utilizando la energía. Cree, sin embargo, que este dato podría ser peor si el Gobierno no hubiera articulado las medidas en forma de dos decretos para paliar los efectos de la guerra.

En este sentido, ha defendido que sin las decisiones económicas que ha adoptado su gabinete en las últimas semanas, como el tope al gas o el descuento en los carburantes, la inflación sería del 15% El presidente ha avanzado que «como ocurrió durante la pandemia» el Gobierno seguirá «articulando medidas» para amortiguar los efectos de la guerra.

Tras avisar de que la guerra puede ser mucho más larga y prolongada de lo que se preveía en un inicio, porque no ve a Putin con interés en abrir una vía diplomática, Pedro Sánchez ha advertido de que «plantearnos una escasez de gas y petróleo es un riesgo cierto que tenemos que tomarnos muy en serio». Un cambio en el mensaje de cara al otoño e invierno que está por venir. El jefe del Ejecutivo ha resaltado la necesidad de incorporar conceptos como el del ahorro energético para «ser conscientes todos» de lo que está pasando.

«Si la guerra se prolonga en el tiempo, tendremos que ser solidarios, responsables todos los europeos y ser conscientes de que el precio que podemos pagar por la defensa valores es algo, pero el de no hacer nada y permitir que Putin continúe con deriva imperialista, puede ser mucho peor a la larga», ha argumentado. Sánchez no ha querido precisar si hay riesgo de recesión porque considera que ahora hay mucha incertidumbre, ya que no es lo mismo un escenario con corte de gas en invierno que sin corte de gas.

Podemos

El presidente del Gobierno también ha advertido a sus socios de coalición que «no puede haber equidistancia entre agresor y agredido». Tras las críticas vertidas desde Podemos a la OTAN y al aumento en el gasto militar que ya ha anunciado Sánchez, y que pretende aprobar en los próximos Presupuestos Generales del Estado, el líder socialista ha recordado a los podemitas que «no hay servicios sociales sin seguridad, y ahora mismo no hay seguridad». Por eso ha llamado a los de Ione Belarra a «hacer una reflexión» y a «revisar sus postulados», también con su rechazo a albergar dos destructores más norteamericanos en la base de Rota.