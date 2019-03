José Zaragoza, coordinador del PSC en el Congreso y vocal de la Ejecutiva del PSOE, ha publicado un ‘tuit’ en el que pide a Albert Rivera que incluya en sus listas a dirigentes históricos del partido como José Luis Corcuera o Joaquín Leguina, ambos muy críticos con la dirección de Pedro Sánchez.

“Puestos a renovar Albert Rivera, por si no los recuerdas, después de fichar a Corbacho, no te olvides de Corcuera, que para eso fue a Colón. Y tampoco de Leguina, no sea que se te adelante Casado. Los socialistas te estaremos muy agradecidos. De nada”, ha escrito Zaragoza en su perfil de Twitter.

Zaragoza tiene la confianza del presidente del Gobierno y prueba de ello es que será quien reemplace a Soraya Rodríguez tras ser ‘purgada’ en la Asamblea del Consejo de Europa.

Puestos a renovar Albert Rivera, por si no los recuerdas, después de fichar a Corbacho, no te olvides de Corcuera , que para eso fue a Colon. Y tampoco de Leguina no sea que se te adelante Casado. Los socialistas te estaremos muy agradecidos. De nada. #LaEspañaQueQuieres — José Zaragoza (@J_Zaragoza_) March 2, 2019

Zaragoza hacía referencia al reciente fichaje del ex ministro socialista Celestino Corbacho por parte de la formación ‘naranja’ para ir como número tres en la lista de Manuel Valls para la alcaldía de Barcelona.

Por su parte, tanto Corcuera como Leguina se han manifestado en distintas ocasiones contrarios a la línea de Sánchez en el PSOE.

Así, y como avanzó OKDIARIO, Corcuera acudió a la manifestación de PP, Ciudadanos y VOX del pasado 10 de febrero.”Yo voy a la manifestación para defender la Constitución que contribuí a crear”, aseguró a este periódico.

Corcuera ha sido muy crítico con Sánchez. De hecho, quien fuera ministro del Interior se dio de baja como militante coincidiendo con la victoria del ahora presidente del Gobierno en las últimas primarias socialistas, en 2017. Entonces, afirmó que “el mejor partido socialista es el de donde vengo, algunos son los que tienen que hacer ese camino pero al revés”.

Mientras, Joaquín Leguina, ex presidente del PSOE en la Comunidad de Madrid, aseguró hace unos días que la región “está mejor” hoy que en 1995, cuando el PP accedió al Gobierno.

Leguina hizo esas declaraciones en la presentación, en el Club Siglo XXI, de la candidata del PP a la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, lo que generó malestar en su partido.