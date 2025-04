Jésica Rodríguez García, la ex novia del ex ministro José Luis Ábalos, registró 15 días de vacaciones en los partes de trabajo de la empresa pública Ineco pese a que no acudía a trabajar e incumplía sus obligaciones laborales, como ella misma ha reconocido ante el Tribunal Supremo. Estas horas de supuestas vacaciones de Jésica aparecen en la documentación, a la que ha tenido acceso OKDIARIO, que Ineco ha remitido al Alto Tribunal.

En concreto, el informe señala que la escort de Ábalos, entonces titular del Ministerio de Transportes del que dependía Ineco, y secretario de Organización del PSOE de Pedro Sánchez, cumplimentó bien ella misma (o el hermano de Koldo, Joseba García, quien le ayudaba con estos trámites) el disfrute de 119,88 horas de vacaciones «en el sistema corporativo de partes de trabajo utilizado por cada trabajador para la distribución de tiempo de trabajo por actividades». Esta imputación de horas se hacía a través de la herramienta de gestión de proyectos de Ineco.

La ex pareja de Ábalos fue enchufada como auxiliar administrativo en Ineco para prestar servicio al operador de infraestructuras ferroviarias (Adif). Según recoge su contrato laboral con Ineco, su jornada de trabajo era a tiempo completo con los descansos que establece la ley y de acuerdo a lo referido en el convenio colectivo de aplicación. En este caso, como personal administrativo del Grupo Profesional II, el convenio suele ser de 39 horas semanales, distribuidas en cinco días de trabajo y dos de descanso. Por ello, las 119,88 horas de vacaciones registradas por Jésica en 2020 equivalen prácticamente a 15 días de descanso estival. De hecho, figuran consignadas todas ellas en agosto de 2020, esto es, en plena pandemia de coronavirus.

Asimismo, Ineco apunta que en el fichero de Jésica constan 39,67 horas de asueto con motivo de festividades locales en abril de 2020 (7,92 horas); noviembre del 2020 (15,84 horas); diciembre del 2020 (7,92 horas) y enero del 2021 (7,99 horas), según reza en el informe firmado por Francisco Acuña Güesta, responsable de Control de Gestión en Ineco (Ingeniería y Economía del Transporte SA).

En cuanto a las horas de trabajo propiamente dichas, la empresa pública dice que Jésica Rodríguez realizó 978,21 y 2.546,47 horas para los códigos de actividad 161607 y 193200, respectivamente, correspondientes a dos encargos realizados por Adif. En total, 3.533,68 horas, excluyendo aquí los días de vacaciones y los festivos. La suma de todas la cifras que aporta Ineco asciende a 3.684,32 horas.

Sin embargo, la propia Jésica confesó ante el Tribunal Supremo el pasado 27 de febrero que «no hizo nada» en su horario laboral en Ineco pese a cumplimentar ella misma o el hermano de Koldo García, también imputado, los partes de trabajo. Además, contó al juez Leopoldo Puente que percibió unos «1.060» euros al mes sin ir a trabajar. Koldo era el principal asistente de Ábalos en el Ministerio.

Informe de Ineco remitido al Supremo con las horas de vacaciones de Jésica.

En la documentación que Ineco ha trasladado al Alto Tribunal, se detallan también las funciones que correspondían a la escort de Ábalos, estudiante de Odontología, pero que no llevó a cabo. «Concretamente, doña Jésica Rodríguez García prestaba apoyo administrativo para la gestión de expedientes de proyecto y obra de Adif AV, consistiendo sus tareas -sin carácter exhaustivo- en registro de documentación; seguimiento de incidencias en los expedientes; gestión de los expedientes para el cumplimiento de fases; seguimiento de comunicaciones en prensa relacionadas con Adif / Adif AV; archivo de la documentación generada en expedientes de proyecto y obra de Adif / Adif AV y redacción de actas de diversas reuniones y comisiones», indica el escrito remitido al Supremo por Amparo Monterrey Sánchez, secretaria general de Ineco.

Este texto precisa que el director de tales encargos durante el tiempo en que Jésica Rodríguez estuvo asignada a los mimos fue Ignacio Zaldívar, ex director de Gestión Administrativa en Adif y uno de los citados por el PP para comparecer próximamente en la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado.

Periodo de prueba de 15 días en Ineco

Como auxiliar administrativo, Jésica trabajó en Ineco desde el 1 de marzo de 2019 (con un periodo de prueba de 15 días) hasta el 28 de febrero de 2021, pues se prorrogó por un año el contrato inicial de 12 meses. Acto seguido, la ex novia de Ábalos fue enchufada en Tragsatec, otra empresa pública, en este caso, tutelada por el Ministerio de Agricultura, donde estuvo otro medio año (con un periodo de prueba de 3 meses), entre marzo y septiembre, cobrando igualmente sin tener que trabajar.

El director general de Tragsatec, Juan Pablo González, llegó a decir en su comparecencia en la comisión de investigación del Senado el pasado 1 de abril que esta empresa pública contrató a Jésica Rodríguez por su «experiencia» previa de dos años en Ineco, donde había sido enchufada por la trama del caso Koldo. Y ello, pese a que no hizo nada en ese tiempo. Según González, para la plaza que consiguió la joven, se requería «un año de experiencia en una empresa pública y gestión de expedientes y un año de experiencia en el sector ferroviario», esgrimió.