Page admite que puede haber más fallecidos al quedar restos por identificar: «Lamentablemente, en algunos casos no va a ser posible»

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha informado este viernes de que la región ha decidido rebajar a nivel 1 la emergencia declarada tras la megatragedia ferroviaria de Urda. Aunque el balance oficial de víctimas mortales se mantiene en 69, ha advertido de que la cifra podría rebasar los 70, ya que aún quedan restos humanos por identificar.

Así lo ha trasladado en la rueda de prensa ofrecida junto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, después de la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi) celebrada en Toledo.

Cuando le han preguntado por el número de víctimas, Page ha asegurado con crudeza: «Lo explico, no sé si hay forma delicada. Cuando hablamos de fallecidos, estamos hablando de cuerpos completos. En las extracciones de hoy, de ayer y de antes de ayer aparecieron además hasta 31 bolsas con restos parciales y eso es de enorme complejidad a la hora de la identificación», ha señalado.

El dirigente autonómico ha pedido tratar esta información con la máxima delicadeza, teniendo en cuenta que numerosas familias esperan poder identificar a sus seres queridos y, en la medida de lo posible, cuerpos completos. «Lamentablemente, en algunos casos eso no va a ser posible», ha subrayado, al tiempo que ha insistido en la gran complejidad del proceso de identificación y en que el número de fallecidos podría superar finalmente los 70.

Respecto a las labores de rescate, García-Page ha valorado de forma muy positiva la operación realizada el día anterior por los bomberos de la Unidad Militar de Emergencias, junto con medios privados y grúas, para dar la vuelta al vagón. Ha calificado el trabajo de «impecable y enormemente delicado» y ha expresado el alivio compartido ante el temor de que pudieran aparecer más cuerpos debajo, algo que finalmente no se ha producido.

Evolución de los heridos

En relación con las personas ingresadas en los hospitales de la región, el presidente ha destacado que la evolución es «notablemente positiva», con una reducción del número de pacientes en Unidades de Cuidados Intensivos.

Este viernes permanecen hospitalizadas 39 personas en centros sanitarios de Castilla-La Mancha, tres menos que el día anterior. Dos pacientes han sido trasladados a Madrid y otra persona, que estaba en el Hospital de Manzanares, ha recibido el alta. En total se han contabilizado ya 71 altas médicas. De las 39 personas que siguen ingresadas, 17 se encuentran en UCI y 22 en planta convencional en 4 hospitales de Castilla-La Mancha.