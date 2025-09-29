El padre Ángel gastó 400.000 € en reformar la catedral de Justo que los técnicos municipales ven insegura

La asociación del padre Ángel gastó casi 400.000 euros en 2021 en adecentar la catedral de Justo en Mejorada del Campo (Madrid) al recibir como donación este tempo católico no consagrado levantado por Justo Gallego durante décadas con materiales reciclados. Sin embargo, este inmueble tiene calificación de «edificación irregular sin posibilidad de ejercer actividad alguna», según un informe municipal de 2024 revelado por OKDIARIO, donde se insta a «evitar peligro para personas o bienes».

Según consta en las cuentas auditadas de Mensajeros de la Paz correspondientes a 2021, esta organización destinó 394.831,32 euros remodelar esta construcción para convertirla en un centro social, que también derivó en un lugar de «oración interreligiosa» con la instalación de una mezquita, una especie de sinagoga y una capilla evangélica.

OKDIARIO reveló en exclusiva hace unas semanas la indignación vecinal existente por la mezquita abierta en lo que Justo Gallego, de profundas convicciones cristinas, concibió como el baptisterio de una catedral dedicada a la Virgen del Pilar, por la que tenía una gran devoción tras recuperarse de una tuberculosis.

Fue en señal de agradecimiento a la Virgen por dicha recuperación cuando Justo empezó a levantar en 1961 esta construcción con sus propias manos y materiales reciclados. En abril de 2021, la asociación Mensajeros de la Paz aceptó la donación de esta catedral por parte del albañil, que falleció pocos meses después, en noviembre, a los 96 años.

Extracto de las cuentas de Mensajeros de la Paz del año 2021.

En aquellas fechas, la asociación del padre Ángel encargó un estudio a la empresa Calter Ingeniería para «garantizar la seguridad estructural» de la catedral de Justo mediante una «campaña de evaluación y posterior actuación para restaurar la capacidad estructural en los puntos necesarios», de modo que el inmueble pudiera ser destinado a los fines de un centro social.

Según señalan fuentes autorizadas de Mensajeros de la Paz, tanto este estudio como una serie de actuaciones de remodelación del complejo tuvieron un coste que rondó los 400.000 euros.

De esta manera, tras adecentar la catedral con este estudio y la realización de unas obras, Mensajeros de la Paz dio a este centro social su apariencia actual, sin que hubiera ningún acto de inauguración, algo que fuentes conocedoras de aquel proceso relacionan con sus «problemas de seguridad». Y es que el informe del Ayuntamiento de Mejorada del Campo con fecha de 2024 y revelado por OKDIARIO el pasado miércoles, señala que la catedral no puede albergar «actividad alguna» en su interior.

Imagen del citado expediente del Ayuntamiento de Mejorada sobre la catedral de Justo.

El escrito -con logo y firma electrónica del Ayuntamiento- se corresponde con la motivación que ofrece el Consistorio dirigido por el socialista Jorge Capa para prohibir la realización de unos trabajos en el interior de la conocida como Catedral de la Fe, la construcción levantada durante décadas por Justo Gallego con materiales reciclados.

Según consta en el citado expediente, el Gobierno de Capa denegó un permiso de actuación en la catedral de Justo argumentando que, según «el histórico de dicha construcción» y «habiendo consultado los informes técnicos urbanísticos» previos, «se trata de una edificación irregular sin posibilidad de ejercer actividad alguna».

«Órdenes incumplidas»

Además, el informe recoge que ha habido varias «órdenes de ejecución emitidas por este servicio técnico, e incumplidas», citando, entre otras, «las emitidas en fechas 7 de septiembre de 2016, 16 de diciembre de 2016, 12 de mayo de 2017, 31 de agosto de 2017, así como 29 de diciembre de 2017».

La catedral de Justo con el baptisterio convertido en mezquita. (Foto: OKDIARIO)

El personal técnico del Ayuntamiento dice aquí que tales órdenes guardan relación con el «vallado perimetral de la actuación», las «escalinatas exteriores que incumplen normativa de aplicación», o la «prohibición del acceso al interior de la edificación, a fin de evitar peligro para personas o bienes».

Precisamente, Román Vidal, el ex chófer del padre Ángel y ex trabajador de Mensajeros de la Paz, se pronunció en una reciente entrevista con este periódico sobre la inseguridad de la catedral de Justo: «Me han caído piedras al lado», aseguró. «Una vez estaba hablando con mi compañero y se nos cayó una piedra grande que rompió un banco de los que había allí», relató.

Pese al «peligro para personas o bienes» al que alude el informe del Ayuntamiento, OKDIARIO ha publicado cómo la asociación Mensajeros de la Paz celebra bailes y conciertos en este templo no consagrado.