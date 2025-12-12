De Paco acusa a Nacho Duato de mentir y recuerda que fue el PSOE quien lo «echó de España»

El consejero de Cultura de la Comunidad de Madrid, Mariano de Paco, ha respondido este jueves con rotundidad en la Asamblea de Madrid a las acusaciones de la izquierda sobre el coreógrafo Nacho Duato, al que ha acusado directamente de «mentir» y ha recordado que fue el PSOE quien le «enseñó la puerta» para marcharse de España.

«El señor Duato y usted mienten. Yo no he hablado con el señor Duato. Jamás. Nunca he hablado con él. Nunca», ha espetado De Paco durante su intervención ante el pleno, en respuesta a las críticas sobre supuestas censuras del Gobierno regional al bailarín.

La polémica surge después de que el coreógrafo criticara públicamente a la presidenta Isabel Díaz Ayuso y al propio De Paco, asegurando que le habían «vetado» de la programación de los Teatros del Canal.

«Esa es la censura»

El consejero ha rechazado tajantemente las acusaciones de censura y ha aportado datos para defender la relación de la Comunidad de Madrid con el artista. «El 25% de la gira que ha hecho el señor Duato la hace dentro de la Red de Teatros de la Comunidad de Madrid, pagada por la Comunidad de Madrid. Esa es la censura», ha ironizado De Paco.

Además, el consejero ha destacado que «más de la mitad de la gira del señor Duato, según su web oficial en la temporada 24-25 y en la temporada 25-26 va a ser en comunidades gobernadas por el Partido Popular». «Señoría, esa es la censura», ha insistido con sarcasmo.

Los datos confirman las palabras de De Paco. De las 11 funciones confirmadas en España durante la temporada 25/26, siete –un 63%– se celebran en localidades gobernadas por el PP, incluidas varias de la Comunidad de Madrid, algunas de ellas con apoyo de Vox en los gobiernos municipales. En la temporada 2024-2025, el 71% de las funciones –10 de 14– se desarrollaron en comunidades gobernadas por el PP.

Reconocimientos bajo gobiernos del PP

De Paco también ha recordado que los grandes reconocimientos a Duato llegaron durante gobiernos del Partido Popular: «Cuando este país reconoció al señor Duato, ¿usted sabe quién era el presidente del Gobierno? José María Aznar. Dos premios nacionales».

El coreógrafo recibió en 2003 el Premio Nacional de Danza, concedido durante un gobierno del PP, y en 2015 fue distinguido con el Premio de Cultura de la Comunidad de Madrid, uno de los galardones más relevantes de la región.

Por contra, el consejero ha lanzado una pregunta directa a la oposición: «¿Qué premio le ha dado el señor Sánchez o el señor Urtasun, su ministro, al señor Duato? Ninguno. ¿Qué reconocimiento ha tenido este gobierno progresista para el señor Duato por su trayectoria y por su talento? Ninguno, absolutamente ninguno».

«¿Sabe quién echó de España al señor Duato?»

El momento más tenso llegó cuando el consejero recordó la salida de Duato de la Compañía Nacional de Danza: «¿Sabe usted quién echó de España al señor Duato? ¿Quién le enseñó la puerta para que se fuera después de 20 años de una carrera prodigiosa en la Compañía Nacional de Danza? El Partido Socialista Obrero Español».

De Paco mencionó específicamente a la entonces ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, como responsable de aquella decisión que puso fin a dos décadas de Duato al frente de la institución.

«Siguiendo su razonamiento, el gobierno progresista de España, como a ustedes les gusta llamarse, censura al señor Duato. Y él sabe por qué, él sabe muy bien por qué», ha concluido el consejero, visiblemente molesto por las críticas recibidas.

Antecedentes de la polémica

No es la primera vez que Duato lanza acusaciones similares contra administraciones del PP en Madrid. El artista publicó un vídeo junto con la senadora de Más Madrid, Carla Antonelli, en el que criticaba también que el alcalde José Luis Martínez-Almeida le había «vetado» para el Matadero.

La compañía del coreógrafo gira activamente por teatros integrados en la Red de Teatros de la Comunidad de Madrid, financiada con presupuesto del propio Gobierno madrileño. En el segundo semestre de 2025, actuó en dos municipios madrileños y tiene confirmada otra actuación en la región durante el primer semestre de 2026. A esto se suma su paso por Madrid capital, donde estuvo en el Teatro Albéniz del 12 al 15 de junio de 2025.