Pablo Motos estalla contra Pedro Sánchez: «Nos están intentando engañar. No puede haber un error humano si antes no hay un fallo técnico»

El Hormiguero retomó su programación habitual este jueves 29 tras suspender la emisión del día anterior por el accidente ferroviario de Urda, que ha causado 69 víctimas mortales hasta el momento. El exitoso programa televisivo de Pablo Motos despidió octubre con la visita de la cantante Melody, que habló de su nuevo tema.

No obstante, antes de iniciar la charla informal y cercana que caracteriza al formato, el periodista quiso hacer una reflexión sobre la colisión entre los trenes Iryo y AVE «sin huir y sin amortiguar nada de lo que ha pasado». Motos comenzó con un mensaje de apoyo a las familias de las víctimas y a los heridos: «La vida sabe cómo hacernos sentir frágiles y solos cuando sabes que llega un cambio y que nada volverá a ser igual. Hay una llamada de teléfono que muchos vamos a recibir alguna vez en la que nos van a decir que alguien a quien amamos con toda nuestra alma ya no va a volver a estar».

El presentador profundizó durante la mayoría de su monólogo sobre el dolor que supone perder a un allegado, recordando el fallecimiento de sus padres y compartiendo un pensamiento que le ayudó a superar esta fase. «La verdad cruda es que una pérdida no se supera porque no vuelves a ser el mismo nunca. El duelo no es exactamente olvidar, es aprender a querer a alguien que ahora solamente está en tus recuerdos», razonó.

Motos pone en duda la seguridad de la alta velocidad

El empresario exigió responsabilidades para no avivar el dolor que sufren las víctimas. «Cuando uno se sube a un tren, está confiando en el sistema. Está confiando en que es seguro, y nos ha engañado. Nos están intentando engañar. No puede haber un error humano si antes no hay un fallo técnico. Ha habido un error humano después de que los sistemas de seguridad antiguos hayan fallado y los sistemas de seguridad nuevos que debían estar instalados no estaban instalados», señaló.

La cosa no quedó ahí, ya que lamentó la desoladora situación en la que dejan a la alta velocidad los accidentes de Adamuz y Urda: «La alta velocidad era el orgullo de España, el orgullo de España en el mundo entero. Y hoy da miedo subirse a un tren».

Pero lo que más cabreó al humorista es no saber en qué gasta el Gobierno el dinero que debería ir al mantenimiento de las infraestructuras. «Hace cinco años, la Unión Europea nos dio 160.000 millones de euros para modernizar todas las infraestructuras. ¿Dónde está el dinero? Basta de mentiras», demandó, y concluyó reiterando la necesidad de aclararles a las víctimas por qué ha sucedido este terrible accidente: «Necesitamos y, sobre todo, las víctimas necesitan respuestas».