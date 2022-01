Cuando queda un año y 10 meses para las generales, Pablo Casado (Palencia, 40 años) se muestra más presidenciable que nunca. Se moja lo justo, tal vez porque sabe que si no comete grandes errores de aquí a noviembre de 2023 o cuando quiera que sean las elecciones, sus posibilidades de ser el próximo inquilino de Moncloa son más altas que las de ningún otro ciudadano español. Así, al menos, lo atestiguan las encuestas. O quizá es que se siente aún más seguro de sus posibilidades de lo que pensamos y está ensayando ese tono presidencial que obliga a hablar más con implícitos que con explícitos.

Eduardo Inda. ¿Qué tal, señor Casado? Buenos días.

Pablo Casado. Muy buenos días, Eduardo.

Pregunta.- ¿Qué tal se encuentra después de haber pasado el Covid por primera vez?

Respuesta.- Por primera vez y la verdad es que sin ningún síntoma. Lo hemos pasado los cuatro en casa. Empezó mi mujer, con pocos síntomas, pero cuando se hizo la prueba de control a la semana siguiente ya dieron los niños y después, yo. Con lo cual hemos estado todas las vacaciones cambiando de habitación y en confinamiento. Pero lo que son los niños. Cuando hacíamos balance de las Navidades, les preguntas: «¿Qué tal las Navidades? No has visto a los abuelitos, a los primos…» Y me dicen: “Las mejores de siempre porque papá ha tenido vacaciones”. Pero, dicho esto, estamos muy preocupados porque la sexta ola ha sido brutal. Sigue habiendo 100 muertos diarios, la pandemia sigue pegando fuerte, al Gobierno otra vez le ha pillado el toro y ha tropezado por sexta vez con la misma piedra, que es la imprevisión y la negación. En octubre, Fernando Simón decía que ómicron iba a ser irrelevante, como dijo con la pandemia. Y es un drama, además de todo lo que lleva aparejado: saturación sanitaria, imprevisión con los tests, con las mascarillas y, por desgracia, otra vez parón económico y productivo.

P.- Estamos en Las Navas del Marqués, que es su patria chica en cierta medida, además de Palencia, ¿cuál es su vinculación con este maravilloso pueblo?

R.- Pues yo fui ocho años diputado por Ávila pero soy palentino, de padre leonés y con familia en Valladolid, en Salamanca, en Zamora, en Burgos… Pero cuando el partido me dio la oportunidad de representar a Ávila se planteó la cuestión de «pero este no ha nacido aquí». Por entonces vivía Feliciano Blázquez (diputado y senador del PP) y me dio un consejo estupendo: «Hazte de Ávila, no es cuestión de que vengas mucho o poco. Busca el sitio que te enamore y que a tu mujer y a tus hijos les guste y haceros de ahí». Estuvimos bastante tiempo mirando, nos enamoramos de Las Navas del Marqués, yo me empadroné aquí y cogimos una casa, que es donde pasamos ahora el verano. Entonces, como los niños no estaban escolarizados porque eran muy pequeños y mi mujer trabaja en un cole, pasábamos aquí la mitad del año y yo iba y venía. Hasta fui candidato a concejal. Me enamoré de Ávila. En los ocho años que he estado de diputado, todos los compañeros del partido me hicieron sentir de aquí en todo momento y los paisanos de Las Navas del Marqués, como un vecino más. Por eso me alegra mucho traer a gente tan relevante e influyente como OKDIARIO a que conozca lo que es una joya de esta comarca.

P.- ¿Pero ahora disfruta poco de esta joya, no?

R.- Bueno, en pandemia no he podido, porque no nos podíamos dividir. Pero sí disfruto. Es un refugio. Esta comarca de Ávila es un patrimonio natural extraordinario y ahora que estamos en precampaña en Castilla y León es un modelo que el Partido Popular ha defendido siempre: que la Constitución consagra la libertad de los españoles para vivir donde quieran y la igualdad para tener los mismos derechos y obligaciones y, por tanto, el acceso a los servicios públicos. El PP siempre ha defendido el mundo rural, que haya consultorios, escuelas con pocos alumnos, transporte público aunque sea deficitario, el campo, la ganadería, la agricultura, la hostelería… Pongo como ejemplo la familia de este restaurante. La madre, con 83 años, sigue siendo la jefa del restaurante Montecarlo y Alberto es el mejor cocinero de la provincia y va a tener un carrerón. Es la modalidad de una familia con todos los hermanos entregados a un negocio que lo ha pasado fatal, como toda la hostelería con la pandemia.

P.- ¿Cómo ve la economía española? La señora Calviño decía que íbamos a crecer un 6,5%. Vamos a estar más o menos dos puntos por debajo. En 2022, las previsiones son similares. ¿Qué escenario prevé en este país?

R.- Las previsiones, tal y como decíamos algunos, se han cumplido. ¡Las cosas que nos han dicho por decir que no íbamos a crecer un 9,8%! En los Presupuestos del año pasado decían que en 2021 íbamos a ser el país de Europa que más creciese. Somos el que menos. Íbamos a ser el primero de 27. Somos el 27 de 27. Decían: «Vamos a ser el país que mejor empleo tenga». España es el país campeón de paro. Y decían: «Vamos a crecer un 9,8%». Nosotros dijimos que, como mucho, un 5%. Vamos a crecer un 4,5%. ¿Quién paga por esas mentiras? Nadie. Calviño es la peor ministra de Economía que ha tenido España y la peor de toda Europa. Es un bluf. Y no para de mentir. Porque sigue diciendo que yo no paro de hablar mal de España. Yo no hablo mal de España, yo hablo mal del Gobierno de España. El que habla mal de España es Garzón, de la carne española. El Gobierno de España es un desastre, es una incompetencia absoluta en economía. El problema que tenemos ahora por delante es que estamos muy endeudados. Tenemos la tasa de paro más alta de toda la Unión Europea, el peor déficit público de la UE y la peor inflación de todo nuestro entorno. Cuando la Fed y el BCE suban los tipos de interés, nuestra solvencia está en entredicho. Y por esto me han criticado, diciéndome: «Usted está insinuando que España está quebrada». Por nivel de deuda y de déficit, ya lo estamos. El Banco Central Europeo tiene 500.000 millones de euros de deuda pública española. Si esos tipos suben o deja de comprar deuda estamos en problemas. No es por ser agorero. Nosotros tenemos una alternativa. Hemos propuesto una bajada de impuestos de 10.000 millones de euros y Sánchez me ha dicho que es imposible. ¿Y por qué lo ha hecho Scholz, que es socialista, y ha bajado en Alemania 30.000 millones de euros? ¿Y por qué lo ha hecho Draghi, que gobierna con los socialistas italianos y ha bajado 10.000 millones de euros los impuestos? Ellos prefieren tener 23 ministerios y despilfarrar y dar dinero de los fondos europeos a los alcaldes socialistas para ir dopados a las elecciones antes que bajar los impuestos. Según la OCDE, España es el país del mundo desarrollado que más ha subido los impuestos. Desde que gobierna Sánchez, los españoles deben 5.000 euros más cada uno, incluidos los niños. Mis hijos deben cada uno 5.000 euros más de deuda pública. ¿Eso quién lo va a pagar? Pues, evidentemente, las clases medias y trabajadoras, a las que les han subido los impuestos 9.000 millones en el Presupuesto de este año y el anterior. Nuestra alternativa es bajar impuestos, flexibilizar el mercado laboral, reducir la burocracia…

P.- ¿Es volver a la reforma laboral de 2012?

R.- Por supuesto.

P.- ¿Derogará la reforma laboral que se apruebe ahora?

R.- Por supuesto. Hay tres razones por las que el Partido Popular no puede apoyar la contrarreforma laboral de Sánchez. Primero, porque ni nos ha llamado. Segundo, porque tenemos nuestra alternativa y se la llevé a La Moncloa hace un año y medio. Y es la «mochila austríaca», una «mochila de ahorro» que, en caso de despido, cambio de trabajo o jubilación se pueda utilizar. Eso favorece que se empleen más jóvenes y más mujeres. Y tercera razón, es que ¿como sólo se deroga el 10% de tu reforma, tienes que apoyarla? Entonces, ¿tengo que apoyar la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana aunque permitan grabar a los policías para extorsionarles o no se multe el consumo de drogas en la calle porque mantienen una parte de nuestra reforma? Ese trágala no puede funcionar. Nosotros tenemos un modelo alternativo laboral que, por cierto, es el que piden el Banco de España y la Unión Europea. Y el que Calviño pedía en 2019. Yo tengo un modelo económico para España que, por cierto, es el que ha funcionado con Aznar y con Rajoy, creando 7 millones de empleos. Y es un modelo liberal. Dar más poder a la sociedad, al empresario, al autónomo, bajar impuestos, quitar trabas burocráticas, favorecer el emprendimiento, el crecimiento empresarial. ¿Por qué yo tengo que apoyar el modelo socialista o comunista de este Gobierno? Conmigo que no cuenten.

P.- ¿Ha llamado al señor Garzón para darle las gracias? Les ha hecho la campaña en Castilla y León.

R.- Yo te entiendo la ironía, pero el tema es muy duro. Ya es la cuarta vez. Empezaron con que la agricultura era esclavista, Yolanda Díaz, «santa» Yolanda. Que es algo para denunciar. Siguieron con que las vacas contaminan mucho y luego que hay que tomar quinoa, como si la quinoa se cultivase en España y los barcos que vienen de Perú no contaminasen. Y ahora estamos con el tema de las macrogranjas. España tiene la mejor carne del mundo, con perdón de los argentinos. Somos una potencia económica de esa carne, que da trabajo a dos millones de personas, genera 15.000 millones de euros de Producto Interior Bruto y 9.000 millones de euros de exportaciones. Y el ministro de España, en The Guardian, en el Reino Unido, que es uno de tus principales importadores, dice que maltratan a los animales y que la carne es una porquería. Esto no se ha visto en ningún lugar del mundo. Este ministro tendría que estar cesado mañana mismo y, si me apuras, ese Ministerio tendría que estar suprimido mañana mismo.

P.- ¿El de Igualdad lo suprimirá?

R.- Por supuesto. Nosotros vamos a tener la mitad de ministerios. Ellos tienen 23 y nosotros llegamos a tener 13, incluso creando nuevas carteras que en ese momento eran innovadoras. Fuimos el primer Gobierno que tuvo un Ministerio de Medio Ambiente -unido en Agricultura-, el primero con Ministerio de Ciencia y Tecnología… Había menos gasto público, menos despilfarro y más dinero para lo que hacía falta, que es tener una buena Sanidad, una buena Educación o unas buenas pensiones, que es justo lo que ellos están destruyendo. Se está disparando el fracaso escolar, quieren subir las cotizaciones sociales y que los 7 millones de baby boomers cobren menos pensión, están dejando abandonados a los médicos…

P.- ¿Garantiza la pensión de los baby boomers?

R.- Por supuesto, para eso estaba nuestra reforma de las pensiones. Estamos en un sistema en el que no tiene que faltarles de nada a los pensionistas pero hay que garantizar que tampoco les falte a los jóvenes que están pagando ahora las pensiones. Al índice de revalorización yo lo llamo la cláusula antimentiras que es que las pensiones suben siempre, pero no diciendo que van a subir con la inflación, como decía Zapatero, para luego congelarlas. Suben siempre, pero tenemos que tener en cuenta que hay veces que la economía nacional, como nos pasó a nosotros el primer año, está mal y sin embargo luego la arreglamos y las subimos de media un 16%.

P.- ‘Caso Playbol’. OKDIARIO contó en primicia que el Gobierno de Pedro Sánchez ha dado 700.000 euros a la empresa del padre de Pedro Sánchez, ¿qué le parece este escandaloso conflicto de intereses del presidente del Gobierno?

R.- Eso lo hago yo y me tengo que ir a Nueva Zelanda. Yo no entiendo por qué a la izquierda esto le sale gratis. Como le ha salido gratis el caso de Ábalos, tener tres ministros que han votado los ERE de Andalucía (como Planas, Montero y, en su día, Calvo) o que Calviño esté viviendo en una vivienda oficial teniendo una en Madrid en propiedad que está alquilada y que, por cierto, pagó con un testaferro y una sociedad interpuesta. Nosotros hemos ido al Congreso de los Diputados y hemos registrado preguntas para que expliquen por qué se han dado subvenciones al padre y la madre de Pedro Sánchez. Pero yo empiezo a entender cosas. Con el tema de Garzón, lo más grave que pensaba esta semana es que Sánchez no lo ha podido cesar. Sánchez es el presidente más débil de toda la democracia española porque no es capaz ni de cesar a sus ministros. No es el presidente de un Gobierno, es el copresidente de dos gobiernos, el suyo y el de Yolanda Díaz. Y ¿por qué hace esto? Para mantenerse en el poder y para estas corruptelas. A él le sale a cuenta. «Yo sigo en el Falcon, sigo sin tener que responder a los posibles delitos de negligencia médica que me están reclamando los médicos porque mi fiscal general del Estado me lo para y encima puedo hacer que se enriquezcan mis alcaldes para ganar las elecciones y mis amigos y familiares a los que enchufo o a los que doy subvenciones». Es algo absolutamente insólito. Más aún cuando estás enriqueciendo a socios indeseables como ERC. Nadie está comentando que Pere Aragonés vino a Madrid esta semana a retar al Estado a que convoque un referéndum de independencia y Sánchez no ha dicho nada. Y en primera fila estaban dos ministros, la portavoz y el de Universidades. Sánchez tendría que salir al minuto siguiente y decir: «Mire, señor Aragonés, no va a haber un referéndum, no va a haber mesa por la amnistía y rompemos los 40 gobiernos municipales y provinciales de Cataluña con ERC». Y no lo va a hacer porque quiere permanecer en La Moncloa aunque sea con independentistas, batasunos y comunistas de Podemos.

P.- ¿El Consejo General del Poder Judicial se va a renovar o no en esta legislatura?

R.- Si se cambia la ley, mañana mismo. Si no, no se puede renovar. Es verdad que hasta hace seis meses, el Gobierno tenía una razón democrática. Sánchez lo había prometido, y aunque miente como siempre, es verdad que era una cuestión democrática y yo decía “pues yo estoy obligado a renovar y por tanto, si no cambias la ley, vamos a hacer otras cosas de despolitización, como la Fiscalía, las mayorías reforzadas, que no entren ex políticos, que no entren jueces en el turno de juristas, como el caso del juez De Prada». Pero en junio la Comisión Europea dijo por escrito que el CGPJ se tiene que renovar pero cambiando la ley. Entonces, yo no me voy a mover de esa posición. Primero, por principios, porque es mi posición. Segundo, porque Sánchez lo prometió también. Y tercero, porque incluso frente a la teórica democrática de no tener la mayoría parlamentaria están los principios europeos vinculados a los fondos europeos, que es lo que le está pasando a Polonia y Hungría. El caso de la sentencia de Estrasburgo sobre Polonia de hace dos meses es aplicable a España. Tú tienes un Consejo General del Poder Judicial en el que tu Constitución dice que la mitad reforzada de los miembros, es decir, 12 de 20, tienen que ser elegidos directamente por jueces y magistrados, ¿por qué te opones a eso? Si ni siquiera ese cambio legal sería retroactivo. ¿Por qué Sánchez no admite un cambio de ley que va a aplicarse dentro de cinco años? Un cambio que piden los jueces, Europa, el PP y que pedía él en la oposición. Yo creo que le pasa como con la ley de pandemias o con la bajada de impuestos. Basta que lo pida al Partido Popular para que se enroque. Pero yo creo que no le va a quedar más remedio. Europa lo está exigiendo y los jueces dicen que están muy bloqueados y muy desbordados y que se tiene que renovar ya.

P.- Usted pretende acabar con el obsceno espectáculo que, según Gallardón, supone que los políticos elijan a los jueces que luego tienen que juzgar a los políticos y va a acabar con el obsceno espectáculo que está en la Constitución de que el presidente del Gobierno nombre y, por lo tanto mande y dependa de él, al fiscal general del Estado. La dependencia del Gobierno por parte de la Fiscalía en democracia ha sido obscena.

R.- Es la primera vez en la Historia que se ha puesto a una ex ministra de Justicia como fiscal general del Estado. Nuestro compromiso de reforzamiento institucional es cambiar la ley del Poder Judicial para que los jueces elijan a los jueces. Y en esa propuesta también está la modificación de la ley del Ministerio Fiscal que establece que, además de la imparcialidad que exige la ley actual, no se pueda poner a un ex político, que es lo que ha pasado ahora. De manera que la Fiscalía no pueda ser un órgano a las órdenes del Gobierno. Yo creo que es una cosa muy evidente y que el Gobierno ya ha aceptado. En las negociaciones del Consejo del Poder Judicial, lo de la imparcialidad de la Fiscalía lo habían aceptado en la tercera negociación que tuvimos. Espero que no cambien de opinión. Hay una cuestión importante aquí. Porque la gente dice que por qué hemos renovado el Tribunal Constitucional. Ni el Tribunal Constitucional ni el Tribunal de Cuentas son Poder Judicial. El Tribunal Constitucional es un órgano jurisdiccional que eligen el Ejecutivo y el Legislativo. En EEUU, por ejemplo, lo elige directamente el presidente. Otra cosa es que sea independiente y que tengas que poner perfiles de mucho prestigio. Pero no es Poder Judicial. Lo digo porque se ha comentado que el PP “no es creíble” porque “se ha repartido el Tribunal Constitucional con el PSOE”. Primero, no se ha repartido. Eso lo tienen que elegir diputados y senadores según la Constitución. Pero es que el Tribunal Constitucional no es Poder Judicial.

P.- Si usted es presidente, y las encuestas dicen que lo va a ser, ¿ilegalizará a Bildu?

R.- Hay una sentencia del Supremo que ilegalizaba a Bildu a instancias del Partido Popular gracias a la Ley de Partidos y el Tribunal Constitucional la revocó. Ahora bien, la Ley de Partidos sigue en vigor. Y dice, en primer lugar, que la asociación política que aliente a la violencia no recibirá fondos públicos y puede ser ilegalizada. No lo digo sólo por el entramado batasuno sino también por el independentista catalán. Los de Arrán, los que tiran estiércol en los juzgados o los que atacan el domicilio de políticos no deben recibir subvenciones públicas y podría investigarse si esa asociación puede ser legal. Por primera vez en la historia de la democracia española, el Gobierno de España se ha manifestado a favor de los presos de ETA.

P.- ¿Con usted habrá ‘ongi etorris’?

R.- No. Queremos cambiar la ley, porque ahora mismo lo que dice la ley es que no se pueden celebrar. Pero te toman el pelo, porque no los convocan, se celebran y el juzgado de guardia ya no llega. Nosotros decimos que no se pueden convocar y quien convoque un ongi etorri tendrá una responsabilidad ante la Justicia. Pero el PSOE no ha apoyado esta propuesta porque depende de Bildu. Se lo ha recordado Arnaldo Otegi: Sánchez es presidente gracias a Bildu, tiene Presupuestos gracias a Bildu y va a tener reforma laboral gracias a Bildu. Depende de Bildu. ¿Y qué les ha dado a cambio? El acercamiento de 100 presos con delitos de sangre a las cárceles del País Vasco. ¿Y qué van a hacer ahora con el PNV, con las competencias de prisiones ya transferidas? Sacarles a la calle haciendo cursitos de arte.

P.- ¿Qué hará con los presos que ha acercado Sánchez y quiere excarcelar Urkullu?

R.- Hacer una reforma legal para que no se puedan obtener beneficios penitenciarios si no se ha colaborado efectivamente en la resolución de 300 crímenes impunes de ETA. Ahora lo que hacen los presos etarras es firmar un formulario. No. Ese preso tiene que colaborar con 300 familias que aún no saben quién mató a su padre o a su hermano o a su hijo. Y si no, se queda en la cárcel de Andalucía y si le preocupa que sus familiares tengan que ir en autobús a verle más le preocupa a la familia de Miguel Ángel Blanco, que tuvieron que llevárselo a un cementerio de Galicia porque ni muerto dejaban de profanar su tumba. Yo estoy con las víctimas del terrorismo, 24 de ellas del Partido Popular. Y este Gobierno ha olvidado a 850 víctimas, 14 de ellas socialistas, está pactando con Bildu y permitiendo que Bildu mande sobre el Gobierno de España. Es una cosa insólita.